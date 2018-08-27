سعر اليورو اليوم الإثنين 27 أغسطس 2018 الآن في مصر بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الإثنين 27 أغسطس 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

20.45 أقل سعر للبيع : بنك سايب Advertisements 20.72 أعلى سعر للشراء: بنك بيريوس

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.35 جنيه للشراء مقابل 20.45 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.5660 20.8710 مصرف-ابو-ظبي 20.5890 20.8920 البنك-المصري-الخليجي 20.5830 20.8970 البنك-الأهلي 20.5090 20.8110 بنك-البركة 20.6290 20.9540 بنك-القاهرة 20.5710 20.8800 بنك-الاسكندرية 20.5350 20.8370 البنك-العربي-الافريقي 20.5550 20.8570 البنك-المركزي 20.7340 20.8570 بنك-مصر 20.5090 20.8110 بنك-بلوم-مصر 20.5900 20.8920 كريدي-أجريكول 20.5900 20.8920 بنك-التعمير-والإسكان 20.1860 20.5950 بنك-بيريوس 20.6260 20.8920 بنك-قناة-السويس 20.5830 20.8920 المصرف-المتحد 20.5550 20.8570 البنك-التجاري-الدولي 20.5550 20.8570 المصري-لتنمية-الورادات 20.2830 20.5440 بنك-المشرق 20.5900 20.8920 بنك-الاستثمار-العربي 20.6140 20.8800 بنك-HSBC 20.5900 20.8900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.4890 20.8310 بنك-سايب 20.2400 20.4500 بنك-عودة 20.5890 20.8920 البنك-الأهلي-اليوناني 20.5830 20.8920

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.