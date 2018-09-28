سعر اليورو اليوم في مصر الجمعة 28 سبتمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء الان

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

توقعات أسعار اليورو خلال الأسبوع المقبل

إليكم في السطور التالية توقعات بمستوى أسعار اليورو خلال الإسبوع المقبل، حيث يرى خبراء الاقتصاد، أنه من الملاحظ استمرار هبوط الأسعار منذ الأسبوع الماضي، مؤكدين إنه في حال إغلاق الشمعة الأسبوعية على شكلها الحالي عند 1.2908.

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وبناءًا على هذا فأنه من المرجح استمرار هبوط الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع تفاؤل البائعين بإمكانية استمرار دفع الأسعار للهبوط أكثر والوصول بها لنهاية المجال الأفقي الذي يقع بين 1.3020 مع 1.2822 وهي الإشارة الأولى على استهداف الأسعار لهذا المستوى في حال استمرار الهبوط.

أما على المستوى اليومي، فيلاحظ الاتجاه الهابط للأسعار بدليل وصولها لأعلى مستوى في العاشر من سبتمبر الحالي وقمة أدنى في الثامن عشر منه، وينوه خبراء الاقتصاد إلى إشارات على ميل الأسعار للاستمرار بالهبوط هو كسرها لمستوى الدعم الأسبوعي الأول أي هبوطها لما دون 1.2885 .

20.85 أقل سعر للبيع : بنك سايب 21.00 أعلى سعر للشراء: كريدي أجريكول

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 21.00 جنيه للشراء مقابل 21.10 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.9120 21.1360 مصرف-ابو-ظبي 20.8560 21.1160 البنك-المصري-الخليجي 20.8490 21.1190 البنك-الأهلي 20.7510 21.0220 بنك-البركة 20.7810 21.1080 بنك-القاهرة 20.8590 21.1160 بنك-الاسكندرية 20.8240 21.0960 البنك-العربي-الافريقي 20.8680 21.1040 البنك-المركزي 20.8990 21.0160 بنك-مصر 20.7980 21.0330 بنك-بلوم-مصر 20.8800 21.1160 كريدي-أجريكول 20.8710 21.1160 بنك-التعمير-والإسكان 20.7510 21.1700 بنك-بيريوس 20.8920 21.1270 بنك-قناة-السويس 20.8830 21.1160 المصرف-المتحد 20.7820 21.1790 البنك-التجاري-الدولي 20.8440 21.1160 المصري-لتنمية-الورادات 20.8440 21.1160 بنك-المشرق 20.8710 21.1160 بنك-HSBC 20.8800 21.1200 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.7610 21.0490 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.8980 21.1160 البنك-الأهلي-اليوناني 20.8800 21.1160

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

وشهدت أسعار اليورو في شركات الصرافة و السوق السوداء، اليوم ، انخفاض قرشان بالمقارنة بأسعار الأمس.

بينما سجلت أسعار اليورو في البنوك المصرية ارتفاعا متوسطًا بلغ نحو 17 قرشًا.

حيث سجلت أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 21.01 جنيه مصري وهو أعلى سعر للشراء و 21.13 جنيه للبيع ، حسب ما حدده البنك المركزي المصري، بينما كان سعر اليورو أمس 20.85 للشراء و 21.09 للبيع.

مؤشرات عن تراجع ثقة المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي في عملة اليورو

شهد سوق المال، اليوم تراجع ملحوظ من قبل ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأظهرت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها ، تراجع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو حيث تراجعت من مستوى – 1.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي، لتصبح -2.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما كشفت بيانات اقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، أن ثقة المستهلكين تراجعت بمقدار 1 نقطة خلال الشهر الحالي لتصل إلى – 2.8 نقطة، فضلا عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 2.1% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 2.4% في الربع الأول على أساس سنوى، بينما نما بنحو 0.4% على أساس فصلي.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتيوصلت لزروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

كيف حصد اليورو مكاسب أمام الدولار في تعاملات اليوم

استطاع اليورو حصد مكسب ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، خصوصا في ظل ضعف الورقة الخضراء.

حيث استطاع اليورو جني مكاسب جمة، خصوصا في بريطانيا مع دعم تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وبحلول الساعة 12:57 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8% ليسجل اليورو 1.1764 دولار.

وكان اليورو سجل 1.177 دولار في وقت سابق وهو المستوى الذي لم يلامسه منذ 9 يوليو الماضي.