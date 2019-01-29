سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019: تراجع جديد لليورو في البنوك والسوق السوداء

Advertisements

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

Advertisements

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.24 أقل سعر للبيع : بنك بيريوس 20.12 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.20 جنيه للشراء مقابل 20.30 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

Advertisements

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.0290 20.2870 مصرف-ابو-ظبي 20.0960 20.2680 البنك-المصري-الخليجي 20.0450 20.2280 البنك-الأهلي 20.0730 20.2450 بنك-البركة 19.9920 20.3080 بنك-الاسكندرية 20.0530 20.2110 البنك-العربي-الافريقي 20.0730 20.2310 البنك-المركزي 20.0280 20.1880 بنك-مصر 20.0730 20.2450 بنك-بلوم-مصر 20.0240 20.2010 كريدي-أجريكول 20.0730 20.2450 بنك-التعمير-والإسكان 20.0320 20.3800 بنك-بيريوس 20.0730 20.2660 بنك-قناة-السويس 20.0730 20.2310 المصرف-المتحد 20.0730 20.2450 البنك-التجاري-الدولي 20.0610 20.2340 المصري-لتنمية-الورادات 20.0730 20.2310 بنك-المشرق 20.0730 20.2310 البنك-الأهلي-اليوناني 20.0610 20.2200

اقرأ أيضاً:

سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك “جدول”.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك “جدول”.

سعر الذهب اليوم في مصر “جدول”.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.