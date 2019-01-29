سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019: تراجع جديد لليورو في البنوك والسوق السوداء

مثبت منذ 3 ساعات أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019: تراجع جديد لليورو في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.24
أقل سعر للبيع:

بنك بيريوس

20.12
أعلى سعر للشراء:

بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.20 جنيه للشراء مقابل 20.30 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.029020.2870
مصرف-ابو-ظبي20.096020.2680
البنك-المصري-الخليجي20.045020.2280
البنك-الأهلي20.073020.2450
بنك-البركة19.992020.3080
بنك-الاسكندرية20.053020.2110
البنك-العربي-الافريقي20.073020.2310
البنك-المركزي20.028020.1880
بنك-مصر20.073020.2450
بنك-بلوم-مصر20.024020.2010
كريدي-أجريكول20.073020.2450
بنك-التعمير-والإسكان20.032020.3800
بنك-بيريوس20.073020.2660
بنك-قناة-السويس20.073020.2310
المصرف-المتحد20.073020.2450
البنك-التجاري-الدولي20.061020.2340
المصري-لتنمية-الورادات20.073020.2310
بنك-المشرق20.073020.2310
البنك-الأهلي-اليوناني20.061020.2200

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.