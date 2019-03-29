سعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.59 أقل سعر للبيع : البنك العربي الافريقي 19.48 أعلى سعر للشراء: المصرف العربي الدولي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.52 جنيه للشراء مقابل 19.62 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.4120 19.6640 مصرف-ابو-ظبي 19.4410 19.5660 البنك-المصري-الخليجي 19.4070 19.5790 البنك-الأهلي 19.3900 19.5510 بنك-البركة 19.3450 19.6530 بنك-الاسكندرية 19.3700 19.5510 البنك-العربي-الافريقي 19.4180 19.5590 البنك-المركزي 19.3720 19.5310 بنك-مصر 19.4070 19.5470 بنك-بلوم-مصر 19.4180 19.5590 كريدي-أجريكول 19.4300 19.5720 بنك-التعمير-والإسكان 19.3200 19.6900 بنك-بيريوس 19.4120 19.5730 بنك-قناة-السويس 19.4180 19.5730 المصرف-المتحد 19.3740 19.5510 البنك-التجاري-الدولي 19.3970 19.5730 المصري-لتنمية-الورادات 19.4180 19.5590 بنك-المشرق 19.4180 19.5620 المصرف-العربي-الدولي 19.4820 19.6050 بنك-HSBC 19.4300 19.5700 بنك-سايب 19.4100 22.9400 بنك-عودة 19.4250 19.6040 البنك-الأهلي-اليوناني 19.4300 19.5700

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.