سعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ 23 دقيقة أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 29 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

سعر اليورو اليوم

19.59
أقل سعر للبيع:

البنك العربي الافريقي

19.48
أعلى سعر للشراء:

 المصرف العربي الدولي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.52 جنيه للشراء مقابل 19.62 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.412019.6640
مصرف-ابو-ظبي19.441019.5660
البنك-المصري-الخليجي19.407019.5790
البنك-الأهلي19.390019.5510
بنك-البركة19.345019.6530
بنك-الاسكندرية19.370019.5510
البنك-العربي-الافريقي19.418019.5590
البنك-المركزي19.372019.5310
بنك-مصر19.407019.5470
بنك-بلوم-مصر19.418019.5590
كريدي-أجريكول19.430019.5720
بنك-التعمير-والإسكان19.320019.6900
بنك-بيريوس19.412019.5730
بنك-قناة-السويس19.418019.5730
المصرف-المتحد19.374019.5510
البنك-التجاري-الدولي19.397019.5730
المصري-لتنمية-الورادات19.418019.5590
بنك-المشرق19.418019.5620
المصرف-العربي-الدولي19.482019.6050
بنك-HSBC19.430019.5700
بنك-سايب19.410022.9400
بنك-عودة19.425019.6040
البنك-الأهلي-اليوناني19.430019.5700

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.