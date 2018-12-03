سعر اليورو اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر اليورو اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاثنين 3 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.62
أقل سعر للبيع:

بنك التعمير والإسكان

20.33
أعلى سعر للشراء:

مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.50 جنيه للشراء مقابل 20.60 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.246020.4840
مصرف-ابو-ظبي20.330020.4870
البنك-المصري-الخليجي20.215020.3770
البنك-الأهلي20.100020.2830
بنك-البركة20.157020.4570
بنك-القاهرة20.191020.3740
بنك-الاسكندرية20.210020.3630
البنك-العربي-الافريقي20.191020.3740
البنك-المركزي20.306020.4390
بنك-مصر20.112020.2940
بنك-بلوم-مصر20.226020.3740
كريدي-أجريكول20.209020.3740
بنك-التعمير-والإسكان20.251020.6220
بنك-بيريوس20.213020.3970
بنك-قناة-السويس20.249020.3740
المصرف-المتحد20.206020.3740
البنك-التجاري-الدولي20.191020.3740
المصري-لتنمية-الورادات20.219020.4020
بنك-المشرق20.213020.3970
بنك-الاستثمار-العربي20.246020.3740
بنك-HSBC20.190020.3700
بنك-الإئتمان-الزراعي20.111020.3290
البنك-الأهلي-اليوناني20.227020.3700

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.