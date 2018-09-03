سعر اليورو اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الإثنين 3 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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20.45 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.88 أعلى سعر للشراء: بنك عودة

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.85 جنيه للشراء مقابل 20.95 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.5670 20.9140 مصرف-ابو-ظبي 20.7250 20.9290 البنك-المصري-الخليجي 20.6900 20.9300 البنك-الأهلي 20.6140 20.8360 بنك-البركة 20.5990 20.9230 بنك-القاهرة 20.6840 20.9060 بنك-الاسكندرية 20.6710 20.8620 البنك-العربي-الافريقي 20.6610 20.8890 البنك-المركزي 20.7620 20.8840 بنك-مصر 20.6440 20.8360 بنك-بلوم-مصر 20.7130 20.9170 كريدي-أجريكول 20.6950 20.9190 بنك-التعمير-والإسكان 20.4860 20.9820 بنك-بيريوس 20.7260 20.9170 بنك-قناة-السويس 20.6950 20.9170 المصرف-المتحد 20.6510 20.9800 البنك-التجاري-الدولي 20.6610 20.9310 المصري-لتنمية-الورادات 20.2830 20.5440 بنك-المشرق 20.7130 20.9170 بنك-الاستثمار-العربي 20.7020 20.8540 بنك-HSBC 20.7000 20.9200 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6250 20.8560 بنك-سايب 20.2400 20.4500 بنك-عودة 20.7310 20.9170 البنك-الأهلي-اليوناني 20.6800 20.8820

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.