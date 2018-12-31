سعر اليورو اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر

Advertisements

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

Advertisements

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.32 أعلى سعر للشراء: بنك التعمير والاسكان

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

Advertisements

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3540 20.6350 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.4230 20.6180 البنك-الأهلي 20.3120 20.5190 بنك-البركة 20.2470 20.5310 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.2870 20.4360 البنك-العربي-الافريقي 20.4030 20.6110 البنك-المركزي 20.3430 20.4850 بنك-مصر 20.3230 20.5310 بنك-بلوم-مصر 20.4150 20.6110 كريدي-أجريكول 20.4260 20.6340 بنك-التعمير-والإسكان 20.3000 20.6450 بنك-بيريوس 20.4370 20.6110 بنك-قناة-السويس 20.4230 20.6110 المصرف-المتحد 20.4260 20.6070 البنك-التجاري-الدولي 20.4380 20.6110 المصري-لتنمية-الورادات 20.4340 20.6110 بنك-المشرق 20.4030 20.6110 بنك-HSBC 20.4000 20.6100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.1980 20.5290 البنك-الأهلي-اليوناني 20.4000 20.6110

اقرأ أيضاً:

سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك “جدول”.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك “جدول”.

سعر الذهب اليوم في مصر “جدول”.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.