سعر اليورو اليوم الجمعة 4 يناير 2019 بالبنوك والسوق السوداء: سعر اليورو في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الجمعة 4 يناير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.38 أقل سعر للبيع : بنك سايب 20.43 أعلى سعر للشراء: البنك المصرى لتنمية الصادرات

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.40 جنيه للشراء مقابل 20.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4120 20.6200 مصرف-ابو-ظبي 20.3300 20.4870 البنك-المصري-الخليجي 20.4190 20.5970 البنك-الأهلي 20.3080 20.5010 بنك-البركة 20.3380 20.6230 بنك-القاهرة 20.4000 20.6110 بنك-الاسكندرية 20.2870 20.4360 البنك-العربي-الافريقي 20.4000 20.5930 البنك-المركزي 20.4300 20.5710 بنك-مصر 20.3200 20.4930 بنك-بلوم-مصر 20.4110 20.5730 كريدي-أجريكول 20.4230 20.6160 بنك-التعمير-والإسكان 20.3520 20.6450 بنك-بيريوس 20.4450 20.5730 بنك-قناة-السويس 20.4230 20.5730 المصرف-المتحد 20.4230 20.5730 البنك-التجاري-الدولي 20.4340 20.5930 المصري-لتنمية-الورادات 20.4340 20.6110 بنك-المشرق 20.4340 20.5730 بنك-HSBC 20.4000 20.5900 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.3020 20.5190 البنك-الأهلي-اليوناني 20.4000 20.5730

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.