سعر اليورو اليوم الخميس 4 أبريل 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

مثبت منذ 5 ساعات أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الخميس 4 أبريل 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 4 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

سعر اليورو اليوم

19.474
أقل سعر للبيع:

المصرف العربي الدولي

19.42
أعلى سعر للشراء:

مصرف ابو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.50 جنيه للشراء مقابل 19.58 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.349019.6210
مصرف-ابو-ظبي19.391019.5400
البنك-المصري-الخليجي19.374019.5560
البنك-الأهلي19.357019.5180
بنك-البركة19.309019.6160
بنك-الاسكندرية19.335019.5250
البنك-العربي-الافريقي19.368019.5290
البنك-المركزي19.366019.5220
بنك-مصر19.357019.5180
بنك-بلوم-مصر19.368019.5290
كريدي-أجريكول19.380019.5510
بنك-التعمير-والإسكان19.310019.6410
بنك-بيريوس19.380019.5510
بنك-قناة-السويس19.380019.5400
المصرف-المتحد19.357019.5180
البنك-التجاري-الدولي19.380019.5510
المصري-لتنمية-الورادات19.368019.5290
بنك-المشرق19.380019.5400
المصرف-العربي-الدولي19.360019.5360
بنك-HSBC19.370019.5500
بنك-سايب19.370019.4900
بنك-عودة19.366019.5470
البنك-الأهلي-اليوناني19.380019.5400

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.