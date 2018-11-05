سعر اليورو اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018: اسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018: اسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.32
أقل سعر للبيع:

البنك الزراعي

20.34
أعلى سعر للشراء:

بنك HSBC

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

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سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.229020.5490
مصرف-ابو-ظبي20.337020.4820
البنك-المصري-الخليجي20.212020.5050
البنك-الأهلي20.106020.4080
بنك-البركة20.255020.5560
بنك-القاهرة20.196020.4530
بنك-الاسكندرية20.176020.3650
البنك-العربي-الافريقي20.185020.4880
البنك-المركزي20.332020.4880
بنك-مصر20.117020.4020
بنك-بلوم-مصر20.196020.4740
كريدي-أجريكول20.196020.3970
بنك-التعمير-والإسكان20.190020.5690
بنك-بيريوس20.207020.4530
بنك-قناة-السويس20.219020.4820
المصرف-المتحد20.196020.4530
البنك-التجاري-الدولي20.196020.4820
المصري-لتنمية-الورادات20.468020.6090
بنك-المشرق20.196020.4820
بنك-HSBC20.200020.4800
بنك-الإئتمان-الزراعي20.082020.3190
بنك-عودة20.219020.3850
البنك-الأهلي-اليوناني20.196020.3850