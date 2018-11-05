سعر اليورو اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018: اسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.32 أقل سعر للبيع : البنك الزراعي 20.34 أعلى سعر للشراء: بنك HSBC

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2290 20.5490 مصرف-ابو-ظبي 20.3370 20.4820 البنك-المصري-الخليجي 20.2120 20.5050 البنك-الأهلي 20.1060 20.4080 بنك-البركة 20.2550 20.5560 بنك-القاهرة 20.1960 20.4530 بنك-الاسكندرية 20.1760 20.3650 البنك-العربي-الافريقي 20.1850 20.4880 البنك-المركزي 20.3320 20.4880 بنك-مصر 20.1170 20.4020 بنك-بلوم-مصر 20.1960 20.4740 كريدي-أجريكول 20.1960 20.3970 بنك-التعمير-والإسكان 20.1900 20.5690 بنك-بيريوس 20.2070 20.4530 بنك-قناة-السويس 20.2190 20.4820 المصرف-المتحد 20.1960 20.4530 البنك-التجاري-الدولي 20.1960 20.4820 المصري-لتنمية-الورادات 20.4680 20.6090 بنك-المشرق 20.1960 20.4820 بنك-HSBC 20.2000 20.4800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.0820 20.3190 بنك-عودة 20.2190 20.3850 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1960 20.3850