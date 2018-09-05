سعر اليورو اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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20.79 أقل سعر للبيع : بنك مصر 20.70 أعلى سعر للشراء: بنك قناة السويس

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.85 جنيه للشراء مقابل 20.95 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6150 20.9400 مصرف-ابو-ظبي 20.6980 20.8800 البنك-المصري-الخليجي 20.6120 20.8520 البنك-الأهلي 20.5470 20.7550 بنك-البركة 20.5890 20.9130 بنك-القاهرة 20.6690 20.8480 بنك-الاسكندرية 20.6350 20.8050 البنك-العربي-الافريقي 20.6670 20.8360 البنك-المركزي 20.6430 20.7650 بنك-مصر 20.5860 20.7550 بنك-بلوم-مصر 20.6790 20.9840 كريدي-أجريكول 20.6530 20.8480 بنك-التعمير-والإسكان 20.5260 20.9030 بنك-بيريوس 20.6160 20.8480 بنك-قناة-السويس 20.6160 20.8480 المصرف-المتحد 20.6020 20.9110 البنك-التجاري-الدولي 20.6680 20.9720 المصري-لتنمية-الورادات 20.6590 20.8480 بنك-المشرق 20.6690 20.8480 بنك-الاستثمار-العربي 20.6160 20.8260 بنك-HSBC 20.6400 20.8800 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.5950 20.8190 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.6760 20.8480 البنك-الأهلي-اليوناني 20.6670 20.8360

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.