سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر السبت 6 أكتوبر 2018

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتيوصلت لزروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

20.73 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.69 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.80 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.4660 20.7270 مصرف-ابو-ظبي 20.4920 20.6410 البنك-المصري-الخليجي 20.4830 20.6680 البنك-الأهلي 20.3830 20.5710 بنك-البركة 20.5630 20.8860 بنك-القاهرة 20.4750 20.6410 بنك-الاسكندرية 20.4550 20.6210 البنك-العربي-الافريقي 20.4630 20.6300 البنك-المركزي 20.5900 20.7100 بنك-مصر 20.3950 20.5610 بنك-بلوم-مصر 20.4750 20.6410 كريدي-أجريكول 20.4750 20.6410 بنك-التعمير-والإسكان 20.3480 20.6940 بنك-بيريوس 20.4860 20.6630 بنك-قناة-السويس 20.4750 20.6410 المصرف-المتحد 20.4750 20.6630 البنك-التجاري-الدولي 20.4750 20.6630 المصري-لتنمية-الورادات 20.4750 20.6410 بنك-المشرق 20.4750 20.6520 بنك-HSBC 20.4700 20.6400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.3610 20.5680 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.6220 20.8210 البنك-الأهلي-اليوناني 20.4750 20.6410

كيف حصد اليورو مكاسب أمام الدولار في تعاملات اليوم

استطاع اليورو حصد مكسب ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، خصوصا في ظل ضعف الورقة الخضراء.

حيث استطاع اليورو جني مكاسب جمة، خصوصا في بريطانيا مع دعم تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وبحلول الساعة 12:57 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8% ليسجل اليورو 1.1764 دولار.

وكان اليورو سجل 1.177 دولار في وقت سابق وهو المستوى الذي لم يلامسه منذ 9 يوليو الماضي.

مؤشرات عن تراجع ثقة المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي في عملة اليورو

شهد سوق المال، اليوم تراجع ملحوظ من قبل ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأظهرت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها ، تراجع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو حيث تراجعت من مستوى – 1.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي، لتصبح -2.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما كشفت بيانات اقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، أن ثقة المستهلكين تراجعت بمقدار 1 نقطة خلال الشهر الحالي لتصل إلى – 2.8 نقطة، فضلا عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 2.1% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 2.4% في الربع الأول على أساس سنوى، بينما نما بنحو 0.4% على أساس فصلي.

توقعات أسعار اليورو خلال الأسبوع المقبل

إليكم في السطور التالية توقعات بمستوى أسعار اليورو خلال الإسبوع المقبل، حيث يرى خبراء الاقتصاد، أنه من الملاحظ استمرار هبوط الأسعار منذ الأسبوع الماضي، مؤكدين إنه في حال إغلاق الشمعة الأسبوعية على شكلها الحالي عند 1.2908.

وبناءًا على هذا فأنه من المرجح استمرار هبوط الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع تفاؤل البائعين بإمكانية استمرار دفع الأسعار للهبوط أكثر والوصول بها لنهاية المجال الأفقي الذي يقع بين 1.3020 مع 1.2822 وهي الإشارة الأولى على استهداف الأسعار لهذا المستوى في حال استمرار الهبوط.

أما على المستوى اليومي، فيلاحظ الاتجاه الهابط للأسعار بدليل وصولها لأعلى مستوى في العاشر من سبتمبر الحالي وقمة أدنى في الثامن عشر منه، وينوه خبراء الاقتصاد إلى إشارات على ميل الأسعار للاستمرار بالهبوط هو كسرها لمستوى الدعم الأسبوعي الأول أي هبوطها لما دون 1.2885 .

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

وشهدت أسعار اليورو في شركات الصرافة و السوق السوداء، اليوم ، انخفاض قرشان بالمقارنة بأسعار الأمس.

بينما سجلت أسعار اليورو في البنوك المصرية ارتفاعا متوسطًا بلغ نحو 17 قرشًا.

حيث سجلت أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 21.01 جنيه مصري وهو أعلى سعر للشراء و 21.13 جنيه للبيع ، حسب ما حدده البنك المركزي المصري، بينما كان سعر اليورو أمس 20.85 للشراء و 21.09 للبيع.