سعر اليورو اليوم الخميس 7 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مثبت منذ 4 ساعات أخبار الاقتصاد
سعر اليورو اليوم الخميس 7 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 7 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

 

سعر اليورو اليوم

19.93
أقل سعر للبيع:

البنك العربي الافريقي

19.814
أعلى سعر للشراء:

بنك الاسكندرية

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.91 جنيه للشراء مقابل 20.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية19.853020.1100
مصرف-ابو-ظبي19.927020.0540
البنك-المصري-الخليجي19.861020.0830
البنك-الأهلي19.845020.0540
بنك-البركة19.787020.1000
بنك-الاسكندرية19.765019.9220
البنك-العربي-الافريقي19.856020.0650
البنك-المركزي19.942020.0910
بنك-مصر19.845020.0540
بنك-بلوم-مصر19.879020.0260
كريدي-أجريكول19.868020.0760
بنك-التعمير-والإسكان19.831020.1800
بنك-بيريوس19.879020.0860
بنك-قناة-السويس19.879020.0260
المصرف-المتحد19.879020.0760
البنك-التجاري-الدولي19.856020.0630
المصري-لتنمية-الورادات19.879020.0260
بنك-المشرق19.879020.0880
المصرف-العربي-الدولي19.883020.0880
بنك-HSBC19.860020.0200
بنك-سايب19.880020.0300
بنك-عودة19.893020.0540
البنك-الأهلي-اليوناني19.845019.9920

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.