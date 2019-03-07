سعر اليورو اليوم الخميس 7 مارس 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 7 مارس 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

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سعر اليورو اليوم

19.93 أقل سعر للبيع : البنك العربي الافريقي 19.814 أعلى سعر للشراء: بنك الاسكندرية

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.91 جنيه للشراء مقابل 20.05 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.8530 20.1100 مصرف-ابو-ظبي 19.9270 20.0540 البنك-المصري-الخليجي 19.8610 20.0830 البنك-الأهلي 19.8450 20.0540 بنك-البركة 19.7870 20.1000 بنك-الاسكندرية 19.7650 19.9220 البنك-العربي-الافريقي 19.8560 20.0650 البنك-المركزي 19.9420 20.0910 بنك-مصر 19.8450 20.0540 بنك-بلوم-مصر 19.8790 20.0260 كريدي-أجريكول 19.8680 20.0760 بنك-التعمير-والإسكان 19.8310 20.1800 بنك-بيريوس 19.8790 20.0860 بنك-قناة-السويس 19.8790 20.0260 المصرف-المتحد 19.8790 20.0760 البنك-التجاري-الدولي 19.8560 20.0630 المصري-لتنمية-الورادات 19.8790 20.0260 بنك-المشرق 19.8790 20.0880 المصرف-العربي-الدولي 19.8830 20.0880 بنك-HSBC 19.8600 20.0200 بنك-سايب 19.8800 20.0300 بنك-عودة 19.8930 20.0540 البنك-الأهلي-اليوناني 19.8450 19.9920

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.