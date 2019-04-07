سعر اليورو اليوم الأحد 7 أبريل 2019 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 7 أبريل 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

سعر اليورو اليوم

19.52 أقل سعر للبيع : البنك الأهلي Advertisements 19.41 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 19.50 جنيه للشراء مقابل 19.58 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري على مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 19.3490 19.6210 مصرف-ابو-ظبي 19.3910 19.5400 البنك-المصري-الخليجي 19.3740 19.5560 البنك-الأهلي 19.3570 19.5180 بنك-البركة 19.3090 19.6160 بنك-الاسكندرية 19.3350 19.5250 البنك-العربي-الافريقي 19.3680 19.5290 البنك-المركزي 19.3660 19.5220 بنك-مصر 19.3570 19.5180 بنك-بلوم-مصر 19.3680 19.5290 كريدي-أجريكول 19.3800 19.5510 بنك-التعمير-والإسكان 19.3100 19.6410 بنك-بيريوس 19.3800 19.5510 بنك-قناة-السويس 19.3800 19.5400 المصرف-المتحد 19.3570 19.5180 البنك-التجاري-الدولي 19.3800 19.5510 المصري-لتنمية-الورادات 19.3680 19.5290 بنك-المشرق 19.3800 19.5400 المصرف-العربي-الدولي 19.3600 19.5360 بنك-HSBC 19.3700 19.5500 بنك-سايب 19.3700 19.4900 بنك-عودة 19.3660 19.5470 البنك-الأهلي-اليوناني 19.3800 19.5400

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.