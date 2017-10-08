سعر اليورو اليوم الأحد 8 اكتوبر 2017 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم الأحد 8 أكتوبر 2017، تعرف علي سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق الموازي ومتابعة لحظة بلحظة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والبنوك ومكاتب الصرافة، وقد تعرض اليورو في الأيام الأخير للعديد من التخبطات والتغيرات بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة وهذا أثر بالسلب تجاه السلع المستوردة وفي ظل ظهور تداولات الفوركس والتوصيات وتزايد سعر العملة الإلكترونية “بيتكوين” وسط توقعات الخبراء الاقتصاديين أن سعر اليورو في السوق السوداء سوف يشهد ارتفاع ملحوظ بسبب زيادة الطلب علي العملة الأوروبية ونشاط الأسعار الخاصة بالتداول مقابل الجنيه في جمهورية مصر العربية، وارتفاع اليورو بسبب كثرة الطلب عليه لأنه يعتبر بديل للعملة الأمريكية الدولار، وبسبب زيادة حجم الواردات من الأسواق في أوروبا ونقص الدولار فكل هذه الأسباب تجبر المستورد إلى اللجوء إلى العملة الأوروبية حتى يهرب من قرارات البنك المركزي الخاص التي تحدد سقف للإيداع المصرفي.

نقدم لحضراتكم أسعار اليورو لحظة بلحظة من البنوك والسوق السوداء في جميع محافظات مصر من قبل بعض التجار بتحديث لحظي علي مدار الساعة.

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سعر اليورو اليوم الأحد 8 اكتوبر 2017: سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.76 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك الأسكندرية 20.70 أفضل بنك تبيع له الآن : بنك HSBC

هام: لكل متابعينا على صفحة سعر الدولار فى مصر، الصفحة اتقفلت لكثرة البلاغات وتم تدشين صفحة اخرى بنفس الاسم “سعر الدولار في مصر” او يمكنك الذهاب مباشرة من هنا.

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.80 جنيه للشراء، 21.00 جنيه للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.6762 20.9869 البنك-المصري-الخليجي 20.6618 20.8801 البنك-الأهلي 20.6554 20.8648 بنك-القاهرة 20.6554 20.8506 بنك-الاسكندرية 20.6319 20.8270 البنك-العربي-الافريقي 20.6671 20.8624 البنك-المركزي 20.7060 20.8276 بنك-مصر 20.6600 20.8500 بنك-بلوم-مصر 20.6554 20.8506 كريدي-أجريكول 20.6671 20.8624 المصرف-المتحد 20.5903 20.9100 البنك-التجاري-الدولي 20.6554 20.8648 المصري-لتنمية-الورادات 20.6671 20.8624 بنك-المشرق 20.6700 20.8800 بنك-HSBC 20.7000 20.8300 بنك-سايب 20.6600 20.8500

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وفي ظل كثر الطلب علي العملة الأوروبية من العديد من المستوردين وبسبب العجز الذي يواجهه الدولار في السوق المصري يتزايد الطلب علي اليورو يوما بعد يوم ويزيد سعره فى السوق الموازي والصرافات كبديل للعملة الأمريكية التي تشهد ندرة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تصريحات رئيس شعبة المستوردين في جمهورية مصر العربية أن سعر اليورو في السوق المصري في ازدياد دائما وأن المتعاملون في السوق السوداء يتوقعون استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القادم، وعلي جانب آخر تسبب إرتفاع سعر اليورو والدولار إلى ارتفاع العديد من أسعار السلع في مصر خاصة الخضراوات والبورصة المصرية واتجاه العرب والأجانب للشراء والتعامل في السوق المصري وفي ظل تأثر الدولار باليورو.

ويذكر أن سعر اليورو في زيادة مستمرة أمام الجنيه المصري في السوق الموازي والارتفاع في بعض الأوقات وتداول العملات وسط المخاطر المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في السوق المصرفي خاصة وبعد إعلان شركة فوركس استثمارها في مجال الفوركس وبعد أن حازت لي تراخيص رسمية في فرع المملكة المتحدة والهيئة المانحة لها تعتبر هيئة رقابية من وظيفتها مراقبة أسواق المال ووضع مراقبة علي تداول الفوركس الذي يعتبر هيئة غير حكومية تابعة لأكبر الشركات في الوساطة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبي لتداول الأسهم، وقد أشار متعاملون في سوق المال أن اليورو سوف يواجه ارتفاع ملحوظ أمام العملة الأمريكية أمام الدولار في السوق الموازي خاصة بعد زيادة الطلب علي العملة الاوروبية في السوق وقلة المعروض من الدولار الذي أدي إلى رفع أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري.

وقد سجل سعر اليورو خلال أخر التعاملات الخاصة به في البنوك اليوم وبعد العطلة الأسبوعية ووفقا لعدة تفاصيل من البنوك وأبرزها البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر العملة الأوروبية بها 20.65 في حالة الشراء و20.86 جنيها للبيع، ويختلف سعر اليورو الأوروبي من بنك إلى آخر في مصر وسجل في البنك المركزي 20.70 فى حالة الشراء و20.82 للبيع، وسعر العملة الأوروبية في بنك مصر 20.53 في حالة الشراء،و20.77 في حالة البيع، وقد استقرت أسعار العملات بعد العطلة الرسمية بشكل جماعي وكانت العملة الأوروبية والدولار بسعر ثابت ومستقر ، وقد صرح بعض الخبراء أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في العملة الأوروبية والدولار خصوصا بعد الإجازة الرسمية وفي ظل تزايد الطلب علي اليورو في الفترة الأخيرة بعد ندرة الدولار وقلة العملة الأمريكية في السوق المصري ويلجأ إليه المستوردين كبديل للعملة الأمريكية في تعاملاتهم الخاصة في السوق المصري بسبب ندرة الدولار في الأسواق.