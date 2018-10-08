سعر اليورو اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء الاثنين 8 أكتوبر 2018

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الاثنين 8 أكتوبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتيوصلت لزروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

20.73 أقل سعر للبيع : البنك الاهلي 20.69 أعلى سعر للشراء: بنك سايب

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.80 جنيه للشراء مقابل 20.90 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.5000 20.7620 مصرف-ابو-ظبي 20.4920 20.6410 البنك-المصري-الخليجي 20.4970 20.7210 البنك-الأهلي 20.4040 20.6230 بنك-البركة 20.5630 20.8860 بنك-القاهرة 20.5090 20.7150 بنك-الاسكندرية 20.5260 20.6950 البنك-العربي-الافريقي 20.5350 20.7040 البنك-المركزي 20.5400 20.6540 بنك-مصر 20.4640 20.6340 بنك-بلوم-مصر 20.4750 20.6810 كريدي-أجريكول 20.5580 20.7380 بنك-التعمير-والإسكان 20.3480 20.6940 بنك-بيريوس 20.5080 20.7150 بنك-قناة-السويس 20.5350 20.7150 المصرف-المتحد 20.5440 20.7150 البنك-التجاري-الدولي 20.4750 20.7280 المصري-لتنمية-الورادات 20.5460 20.7150 بنك-المشرق 20.5340 20.7150 بنك-HSBC 20.4700 20.6400 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.4350 20.6440 بنك-سايب 20.6900 20.8500 بنك-عودة 20.6220 20.8210 البنك-الأهلي-اليوناني 20.5460 20.7150

كيف حصد اليورو مكاسب أمام الدولار في تعاملات اليوم

استطاع اليورو حصد مكسب ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، خصوصا في ظل ضعف الورقة الخضراء.

حيث استطاع اليورو جني مكاسب جمة، خصوصا في بريطانيا مع دعم تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وبحلول الساعة 12:57 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8% ليسجل اليورو 1.1764 دولار.

وكان اليورو سجل 1.177 دولار في وقت سابق وهو المستوى الذي لم يلامسه منذ 9 يوليو الماضي.

مؤشرات عن تراجع ثقة المستثمرين في دول الاتحاد الأوربي في عملة اليورو

شهد سوق المال، اليوم تراجع ملحوظ من قبل ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأظهرت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها ، تراجع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو حيث تراجعت من مستوى – 1.9 نقطة في شهر أغسطس الماضي، لتصبح -2.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما كشفت بيانات اقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، أن ثقة المستهلكين تراجعت بمقدار 1 نقطة خلال الشهر الحالي لتصل إلى – 2.8 نقطة، فضلا عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو عند 2.1% خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 2.4% في الربع الأول على أساس سنوى، بينما نما بنحو 0.4% على أساس فصلي.

توقعات أسعار اليورو خلال الأسبوع المقبل

إليكم في السطور التالية توقعات بمستوى أسعار اليورو خلال الإسبوع المقبل، حيث يرى خبراء الاقتصاد، أنه من الملاحظ استمرار هبوط الأسعار منذ الأسبوع الماضي، مؤكدين إنه في حال إغلاق الشمعة الأسبوعية على شكلها الحالي عند 1.2908.

وبناءًا على هذا فأنه من المرجح استمرار هبوط الأسعار خلال الأسبوع المقبل مع تفاؤل البائعين بإمكانية استمرار دفع الأسعار للهبوط أكثر والوصول بها لنهاية المجال الأفقي الذي يقع بين 1.3020 مع 1.2822 وهي الإشارة الأولى على استهداف الأسعار لهذا المستوى في حال استمرار الهبوط.

أما على المستوى اليومي، فيلاحظ الاتجاه الهابط للأسعار بدليل وصولها لأعلى مستوى في العاشر من سبتمبر الحالي وقمة أدنى في الثامن عشر منه، وينوه خبراء الاقتصاد إلى إشارات على ميل الأسعار للاستمرار بالهبوط هو كسرها لمستوى الدعم الأسبوعي الأول أي هبوطها لما دون 1.2885 .

أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

وشهدت أسعار اليورو في شركات الصرافة و السوق السوداء، اليوم ، انخفاض قرشان بالمقارنة بأسعار الأمس.

بينما سجلت أسعار اليورو في البنوك المصرية ارتفاعا متوسطًا بلغ نحو 17 قرشًا.

حيث سجلت أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 21.01 جنيه مصري وهو أعلى سعر للشراء و 21.13 جنيه للبيع ، حسب ما حدده البنك المركزي المصري، بينما كان سعر اليورو أمس 20.85 للشراء و 21.09 للبيع.