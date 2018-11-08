سعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.32
أقل سعر للبيع:

البنك الزراعي

20.37
أعلى سعر للشراء:

البنك المصري الخليجي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.314020.5940
مصرف-ابو-ظبي20.362020.5210
البنك-المصري-الخليجي20.371020.6240
البنك-الأهلي20.262020.5620
بنك-البركة20.345020.6480
بنك-القاهرة20.353020.6520
بنك-الاسكندرية20.333020.5860
البنك-العربي-الافريقي20.342020.5940
البنك-المركزي20.508020.6530
بنك-مصر20.274020.5720
بنك-بلوم-مصر20.353020.6060
كريدي-أجريكول20.353020.6060
بنك-التعمير-والإسكان20.281020.6520
بنك-بيريوس20.365020.6520
بنك-قناة-السويس20.353020.6520
المصرف-المتحد20.353020.6520
البنك-التجاري-الدولي20.353020.6520
المصري-لتنمية-الورادات20.353020.6060
بنك-المشرق20.353020.6520
بنك-الاستثمار-العربي20.310020.4710
بنك-HSBC20.350020.6500
بنك-الإئتمان-الزراعي20.243020.5340
بنك-عودة20.376020.6060
البنك-الأهلي-اليوناني20.353020.6060