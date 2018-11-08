سعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 في مصر الآن بالبنوك والسوق السوداء

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

عوامل تؤثر على أسعار اليورو مقابل الدولار

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوربي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوربي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

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ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.

تحديث لحظي لسعر اليورو الاوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.32 أقل سعر للبيع : البنك الزراعي 20.37 أعلى سعر للشراء: البنك المصري الخليجي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.55 جنيه للشراء مقابل 20.65 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.3140 20.5940 مصرف-ابو-ظبي 20.3620 20.5210 البنك-المصري-الخليجي 20.3710 20.6240 البنك-الأهلي 20.2620 20.5620 بنك-البركة 20.3450 20.6480 بنك-القاهرة 20.3530 20.6520 بنك-الاسكندرية 20.3330 20.5860 البنك-العربي-الافريقي 20.3420 20.5940 البنك-المركزي 20.5080 20.6530 بنك-مصر 20.2740 20.5720 بنك-بلوم-مصر 20.3530 20.6060 كريدي-أجريكول 20.3530 20.6060 بنك-التعمير-والإسكان 20.2810 20.6520 بنك-بيريوس 20.3650 20.6520 بنك-قناة-السويس 20.3530 20.6520 المصرف-المتحد 20.3530 20.6520 البنك-التجاري-الدولي 20.3530 20.6520 المصري-لتنمية-الورادات 20.3530 20.6060 بنك-المشرق 20.3530 20.6520 بنك-الاستثمار-العربي 20.3100 20.4710 بنك-HSBC 20.3500 20.6500 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.2430 20.5340 بنك-عودة 20.3760 20.6060 البنك-الأهلي-اليوناني 20.3530 20.6060