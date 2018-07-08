سعر اليورو اليوم الأحد 8 يوليو 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لسعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم الأحد 8 يوليو 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.

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20.89 أقل سعر للبيع : بنك القاهرة 20.78 أعلى سعر للشراء: مصرف أبو ظبي

اما عن اسعار اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.85 جنيه للشراء مقابل 20.95 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك-العربي 20.4000 20.6290 مصر-إيران-للتنمية 20.7290 20.9740 مصرف-ابو-ظبي 20.7840 20.9930 البنك-المصري-الخليجي 20.7780 21.0130 البنك-الأهلي 20.7140 20.9550 بنك-البركة 20.7390 21.0640 بنك-القاهرة 20.7720 20.9820 بنك-الاسكندرية 20.7400 20.9820 البنك-العربي-الافريقي 20.7840 21.0260 البنك-المركزي 20.8840 21.0030 بنك-مصر 20.7140 20.9390 بنك-بلوم-مصر 20.7500 20.9580 كريدي-أجريكول 20.7840 21.0100 بنك-التعمير-والإسكان 20.6610 21.1360 بنك-بيريوس 20.7840 21.0100 بنك-قناة-السويس 20.7840 21.0100 المصرف-المتحد 20.6060 21.0610 البنك-التجاري-الدولي 20.7840 21.0260 المصري-لتنمية-الورادات 20.7840 20.9930 بنك-المشرق 20.7840 21.0260 بنك-الاستثمار-العربي 20.7720 20.9820 بنك-HSBC 20.8400 21.1100 بنك-الإئتمان-الزراعي 20.6940 20.9230 بنك-سايب 20.9500 21.0800 بنك-عودة 20.7840 20.9930 البنك-الأهلي-اليوناني 20.7840 21.0100

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

سندات دولية باليورو لأول مرة

وقد قام البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي ولأول مرة بطرح سندات دولية بعملة اليورو في السوق الدولية، وقد نجحت الحكومة المصرية من خلال طرح تلك السندات في الحصول على 2 مليار يورو، وبالتالي فقد خالفت الحكومة المصرية عادتها، حيث كان يتم طرح السندات في السوق الدولية من قبل بالدولار الأمريكي، ولكن تلك المرة جاءت الطلبات باليورو، وقد تمكنت الحكومة المصرية خلال هذا الطرح من تحقيق نجاح عظيم وغير مسبوق، حيث قاربت طلبات الشراء التي تقدم بها العملاء على 8 مليار يورو على الرغم من طرح الحكومة سندات بقيمة 2 مليار يورو.

سعر اليورو اليوم في مصر

اليورو واحد من العملات الدولية الرئيسية والهامة في مصر، وقد اعتبر التجار والمستوردين اليورو كبديل للدولار، خلال أزمة عدم توافر الدولار في مصر في فترة سابقة، واستخدموه في إستيراد السلع والمنتجات، وكان هذا هو السبب وراء ارتفاع سعر اليورو خلال تعاملات السوق السوداء قبل قرار المركزي بتعويم الجنيه والذي اتخذه نوفمبر 2016.

وقد أظهرت تعاملات اليورو اليوم استقرار واضح في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء في بداية التعاملات بعد الانخفاض الذي مرّ به خلال تعاملات أمس، ووقت الظهيرة أظهر سعر الشراء لليورو ارتفاع طفيف استقر بعدها لفترة، وكان هذا خلال تعاملات اليوم.