سعر اليورو اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

 

20.75
أقل سعر للبيع:

بنك مصر

20.76
أعلى سعر للشراء:

مصرف أبو ظبي

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.75 جنيه للشراء مقابل 20.85 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

  • تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر  Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية20.662020.9270
مصرف-ابو-ظبي20.756020.9400
البنك-المصري-الخليجي20.739020.9430
البنك-الأهلي20.652020.8460
بنك-البركة20.577020.9000
بنك-القاهرة20.744020.9400
بنك-الاسكندرية20.713020.9080
البنك-العربي-الافريقي20.733020.9280
البنك-المركزي20.796020.9180
بنك-مصر20.663020.8580
بنك-بلوم-مصر20.744020.9400
كريدي-أجريكول20.744020.9400
بنك-التعمير-والإسكان20.549020.9960
بنك-بيريوس20.744020.9400
بنك-قناة-السويس20.744020.9400
المصرف-المتحد20.682021.0020
البنك-التجاري-الدولي20.744020.9400
المصري-لتنمية-الورادات20.744020.9400
بنك-المشرق20.744020.9400
بنك-الاستثمار-العربي20.744020.8970
بنك-HSBC20.740020.9400
بنك-الإئتمان-الزراعي20.631020.8680
بنك-سايب20.690020.8500
بنك-عودة20.627020.9040
البنك-الأهلي-اليوناني20.744020.9400

توقعات سعر اليورو

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال التصريحات التي قاموا بالإعلان عنها أن تشهد أسعار اليورو انخفاض ملحوظ وتراجع خلال تعاملات الفترة القادمة، وعلل الخبراء تلك التوقعات بالأسباب التالية:

    1. ارتفاع قيمة الدولار من جديد على المدى المتوسط، وذلك نتيجة مجموعة من الصفقات المحددة التي تُعد لها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى من خلالها إلى تحسين الاقتصاد الأمريكي.
    2. بدء اقتصاد بريطانيا في التعافي من جديد، وذلك بعد التعافي من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعافي قيمة الجنيه الاسترليني.

تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى العديد من المؤشرات، والتي توضح تعافي الاقتصاد المصري وبالتالي تعافي قيمة الجنيه خلال التعاملات أمام العملات الأجنبية ومنها اليورو، وعليه، انخفاض قيمة اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه.

هذا ومن المتوقع أن تشهد أسعار اليورو تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق السوداء، وفقا للتصريحات التي قام بها تجار ومتعاملين السوق السوداء.

سعر اليورو في السوق السوداء

أظهرت تعاملات السوق السوداء اليوم ضعف ملحوظ في الإقبال على شراء اليورو في الكثير من المناطق، وقد شهدت أسعار اليورو اليوم استقرار ملحوظ عند المستويات التي سجلتها أسعار اليورو خلال اليومين الماضيين، بينما تراجعت أسعار اليورو في تعاملات وقت الظهيرة اليوم بعد الاستقرار الذي أظهرته في بداية التعاملات.

هذا كما يأتي اليورو كواحد من أهم العملات الدولية في سلة العملات الرئيسية في البنك المركزي المصري، وهو جزء من العملات التي تكون الاحتياطي الأجنبي للبلاد، وتشهد تعاملات اليورو خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الطفيفة ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال التعامل أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، بحيث لم تتعدى تلك الارتفاعات أو الانخفاضات القروش.