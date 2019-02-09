سعر اليورو اليوم السبت 9 فبراير 2019: تراجع جديد باسعار اليورو بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال نشرة تفصيلية لسعر اليورو اليوم السبت 9 فبراير 2019 أمام الجنيه في السوق السوداء والبنوك المصرية، كما نقدم لكم توقعات سعر اليورو أمام الجنيه خلال الفترة القادمة والسبب وراء تلك التوقعات، هذا ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

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تحديث لحظى لسعر اليورو الأوروبي في كل البنوك والسوق السوداء في مصر، للوصول الينا من جوجل ابحث عنا بكلمة “سعر اليورو 365”.

20.03 أقل سعر للبيع : HSBC 19.95 أعلى سعر للشراء: بنك الإسكندرية

اما عن سعر اليورو في السوق السوداء فقد سجل 20.05 جنيه للشراء مقابل 20.15 جنيه للبيع .

سعر اليورو اليوم فى البنوك: تحديث دوري علي مدار الساعة.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

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سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2050 20.4040 مصرف-ابو-ظبي 20.0960 20.2680 البنك-المصري-الخليجي 20.2170 20.4120 البنك-الأهلي 20.1980 20.3820 بنك-البركة 20.1380 20.4520 بنك-الاسكندرية 20.0530 20.2110 البنك-العربي-الافريقي 20.1980 20.3750 البنك-المركزي 20.0930 20.2420 بنك-مصر 20.1980 20.3820 بنك-بلوم-مصر 20.1980 20.3740 كريدي-أجريكول 20.1890 20.3820 بنك-التعمير-والإسكان 20.0010 20.3310 بنك-بيريوس 20.2210 20.4050 بنك-قناة-السويس 20.1980 20.3750 المصرف-المتحد 20.1980 20.3750 البنك-التجاري-الدولي 20.1980 20.3820 المصري-لتنمية-الورادات 20.1980 20.3750 بنك-المشرق 20.2210 20.4050 البنك-الأهلي-اليوناني 20.1980 20.3750

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عوامل تؤثر على أسعار اليورو

يعتبر الاستقرار في السياسة المالية، للبنك المركزي الأوروبي، وخصوصاً من ناحية أسعار الفائدة، داعمًا لعملة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار حالة الاستقرار السياسي الضعيف في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من جانب الحكومة الإيطالية التي تختلف أجندتها عن أجندة الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، نجد أن الورقة الخضراء، يمكن أن تشهد بعض التراجع خصوصا بعد أخر المستجدات التي تخص الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي وصلت ذروتها بعد سياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين، والتي بدورها ردت بكين برسوم مماثلة مع الإبقاء على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع ترك باب المفاوضات مفتوحاً.