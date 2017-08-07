أسعار العملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2017: بنك مصر يقدم أعلى سعر لشراء الدولار

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سعر الدولار و العملات في بنك مصر ، موجز أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 7-8-2017، سعر الدولار اليوم والعملات في بنك مصر الحكومي محدث باستمرار، سعر الدولار، نقدم لكم سعر الدولار والعملات اليوم واستمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية.

حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام انخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ونقوم اليوم نحن فريق عمل موقع مصر 365 بنشر ملف كامل بأهم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم ، سعر الدولار اليوم .

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سعر الدولار اليوم ، نوفر لكم اليوم بيان مميز بأسعار العملات العربية والأجنبية أيضاً مقابل الجنيه المصري ، سعر الشراء وسعر البيع أيضاً، تتمثل العملات في سعر الدولار الأمريكي وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وسعر فرنك سويسري و سعر كرون دنماركي وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي وسعر الدينار الأردني وسعر الدينار البحريني ، سعر الدولار اليوم .

أسعار العملات والدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس 2017 في بنك مصر :

العملة شراء بيع دولار أمريكي 17.76 17.86 يورو 20.8307 21.2231 جنيه إسترليني 23.1324 23.4991 فرنك سويسري 18.1911 18.4564 كرون دنماركي 2.8007 2.8531 دينار كويتي 58.8469 59.1879 ريال سعودي 4.7356 4.7602 دينار أردني 24.9754 25.2134 دينار بحريني 47.0838 47.334 ريال قطري 3.85 4.96 ريال عماني 46.1299 46.3688 درهم الإمارات العربية 4.8352 4.8602 كرون سويدي 2.173 2.2086 كرون نرويجي 2.2265 2.2646 دولار كندي 14.0207 14.216 دولار استرالي 14.0162 14.2452 ين ياباني 15.9942 16.2489

سعر الدولار اليوم فى البنوك وتغيرات بالسوق السوداء:

سعر الدولار اليوم ، هذا حيث حدثت عدة انخفاضات تدريجية ومستمرة في أسعار الدولار الأمريكي و ذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المركزية ، هذا حيث استقرت الأسعار في غالبية البنوك خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه عند سعر 17,73 جنيه ، هذا ومن ضمن تلك البنوك التي قد استقر سعر الدولار خلالها عند هذا الحد “بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلي و بنك مصر” هذا بالإضافة إلي أن الأسعار الخاصة بشراء الدولار الأمريكي قد اختلفت من بنك إلي الآخر ، هذا حيث كان الفارق في الأسعار بين البنوك حوالي 25 قرش ، هذا و الجدير بالذكر أن الارتفاع في سعر الشراء الخاص بالدولار الأمريكي سببه هو محاولة البنوك العمل علي جمع أكبر مبلغ من الدولار الأمريكي و ذلك من أجل القدرة علي سد حاجه السوق من الدولار الأمريكي و من بينهم المستثمرين و التجار .

الدرهم الإماراتي يسجل مبلغ 4,83 مقابل الجنية:

أدى تعويم الجنيه المصري، إلى زيادة أسعار العملات العربية والأجنبية ، كما أعطي البنك المركزي المصري بعد تعويم الجنيه المصري.

إعطاء الصلاحية الكاملة لكافة البنوك العاملة على الأراضي المصرية ، حيث وصل سعر الدينار الكويتي اليوم 58.846 جنيها.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.83 في البنك العربي الأفريقي اليوم .

متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات من بورد بنك مصر مباشرة اليك:

تابعونا يومياً للتعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بعد التعويم.

العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها أمام الجنية المصري:

سعر الدولار اليوم ، هذا حيث و بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري فقد أدي ذلك إلي ارتفاع في أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك ، هذا حيث و قد قامت البنوك مؤخرا بالعمل علي رفع أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي تتم بداخلها و ذلك من أجل العمل علي نقل أغلبية التداول من السوق السوداء و التي قد شهدت حالة البيع و الشراء ركود كبير خلال التعاملات فيها خلال الفترة الماضية ، و ذلك بسبب اقتراب الأسعار الخاصة بالدولار في البنوك المركزية بالأسعار الخاصة بتعاملات السوق السوداء، هذا وقد وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 4.73 جنيه.