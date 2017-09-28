عناوين جميع فروع بنك الاسكندرية في مصر.. تعرف عليها

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عناوين جميع فروع بنك الاسكندرية في مصر.. تعرف عليها
بنك الاسكندرية في مصر

فروع بنك الاسكندرية ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 جميع العناوين الخاصة ببنك الاسكندرية ، حيث و من خلال تلك العناوين الخاصة بجميع الفروع تستطيع معرفة أقرب الفروع اليه و من ثم التوجه لأقرب فرع لكي تستطيع القيام بحاجاتك في أسرع وقت و بدون بذل أي مجهود مجهد .

و نقدم لكم اليوم و من خلال مقع مصر 365 عناوين جميع الفروع التابعه لبنك الاسكندرية .

عناوين فروع بنك الاسكندرية في مصر :

  1. حلوان : و يقع في 40 شارع محمد سيد أحمد في حلوان في منطقة المنيل .
  2. الجيزة : و يقع في 5 ميدان المماليك في منطقة المنيل في الجيزة .
  3. االقاهرة : و يقع في 8 شارع القدس متفرع من شارع ولي العهد في حدائق القبة في القاهرة .
  4. مصر الجديدة : و يقع في اقليم شمال القاهرة في منطقة مصر الجديدة .
  5. غمرة : و يقع في 99 شارع بحري الميرلاند في مصر الجديدة في القاهرة .
  6. النزهه: و يقع في 227 شارع رمسيس في القاهرة .
  7. التحرير : و يقع في 49 شارع قصر النيل في القاهرة .
  8. لهرم : و يقع في 511 شارع الهرم و عمارة النصر في ميدان الجيزة .
  9. الحوامدية : و يقع في 187 في شارع الأهرام في اسباتس .
  10. حدائق القبه : و يقع في 178 شارع النزهه في ميدان سانت فاتيما في منطقة مصر الجديدة .
  11. مساكن الشيراتون : و يقع في 1 شارع قصر النيل في القاهرة .
  12. سيتي ستارز : و يقع في امتداد شارع عبد الحميد بدوي في مساكن الشيراتون في مصر الجديدة .
  13. سيدي بشر : و يقع في الاسكندرية في منطقة سيدي بشر في الاسكندرية .
  14. سبورتنج : و يقع في 101 شارع خالد بن الوليد في منطقة سيدي بشر في الاسكندرية .
  15. جليم : ويقع في 172 في شارع عمر لطفي في منطقة سبورتنج في الاسكندرية .
  16. سيتي كلوب : و يقع في منطقة 2 شارع الرائد علي راشد ستار كابيال في منطقة مدينه نصر .
  17. سور سيتي كلوب مول في مدينه العبور في الحي الأول في منطقة العاشر من رمضان .
  18. اقليم جنوب القاهرة : و يقع في منطقة الحي الأول من العاشر من رمضان في جنوب القاهرة
  19. الإسكندرية : و يقع في 568 طريق الحرية في ميدان جليم في الإسكندرية .
  20. الاسكندرية :  ويقع في 6 شارع صلاح سالم بالاسكندرية .
  21. طنطا : و يقع في شارع بورسعيد في السنبلاوين في الدقهلية في اقليم غرب الدلتا .
  22. المحلة الكبري : و يقع في أول شارع أحمد ماهر و أيضا ميدان الساعه في طنطا .
  23. كفر الشيخ : و يقع في شارع 23 يوليو في المحلة الكبري في كفر الشيخ .
  24. كفر الشيخ : و يقع في منطقة البنوك في كفر الشيخ .
  25. دمنهور : و يقع في شارع المدارس في شبين الكوم بدمنهور .
  26. بني سويف : و يقع في شارع الجمهورية في دمنهور .
  27. الجمهورية في الفيوم : و يقع في 43 شارع 23 يوليو في بني سويف .
  28. المنيا : و يقع في تقاطع شارع الجمهورية مع بحر سنورس .
  29. أسيوط : و يقع في 30 شارع الحرية في المنيا
  30. قنا : و يقع في 252 شارع سعد زغلول في اسيوط في اقليم جنوب الوجه القبلي .

 