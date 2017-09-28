عناوين جميع فروع بنك الاسكندرية في مصر.. تعرف عليها

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فروع بنك الاسكندرية ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 جميع العناوين الخاصة ببنك الاسكندرية ، حيث و من خلال تلك العناوين الخاصة بجميع الفروع تستطيع معرفة أقرب الفروع اليه و من ثم التوجه لأقرب فرع لكي تستطيع القيام بحاجاتك في أسرع وقت و بدون بذل أي مجهود مجهد .
و نقدم لكم اليوم و من خلال مقع مصر 365 عناوين جميع الفروع التابعه لبنك الاسكندرية .
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عناوين فروع بنك الاسكندرية في مصر :
- حلوان : و يقع في 40 شارع محمد سيد أحمد في حلوان في منطقة المنيل .
- الجيزة : و يقع في 5 ميدان المماليك في منطقة المنيل في الجيزة .
- االقاهرة : و يقع في 8 شارع القدس متفرع من شارع ولي العهد في حدائق القبة في القاهرة .
- مصر الجديدة : و يقع في اقليم شمال القاهرة في منطقة مصر الجديدة .
- غمرة : و يقع في 99 شارع بحري الميرلاند في مصر الجديدة في القاهرة .
- النزهه: و يقع في 227 شارع رمسيس في القاهرة .
- التحرير : و يقع في 49 شارع قصر النيل في القاهرة .
- لهرم : و يقع في 511 شارع الهرم و عمارة النصر في ميدان الجيزة .
- الحوامدية : و يقع في 187 في شارع الأهرام في اسباتس .
- حدائق القبه : و يقع في 178 شارع النزهه في ميدان سانت فاتيما في منطقة مصر الجديدة .
- مساكن الشيراتون : و يقع في 1 شارع قصر النيل في القاهرة .
- سيتي ستارز : و يقع في امتداد شارع عبد الحميد بدوي في مساكن الشيراتون في مصر الجديدة .
- سيدي بشر : و يقع في الاسكندرية في منطقة سيدي بشر في الاسكندرية .
- سبورتنج : و يقع في 101 شارع خالد بن الوليد في منطقة سيدي بشر في الاسكندرية .
- جليم : ويقع في 172 في شارع عمر لطفي في منطقة سبورتنج في الاسكندرية .
- سيتي كلوب : و يقع في منطقة 2 شارع الرائد علي راشد ستار كابيال في منطقة مدينه نصر .
- سور سيتي كلوب مول في مدينه العبور في الحي الأول في منطقة العاشر من رمضان .
- اقليم جنوب القاهرة : و يقع في منطقة الحي الأول من العاشر من رمضان في جنوب القاهرة
- الإسكندرية : و يقع في 568 طريق الحرية في ميدان جليم في الإسكندرية .
- الاسكندرية : ويقع في 6 شارع صلاح سالم بالاسكندرية .
- طنطا : و يقع في شارع بورسعيد في السنبلاوين في الدقهلية في اقليم غرب الدلتا .
- المحلة الكبري : و يقع في أول شارع أحمد ماهر و أيضا ميدان الساعه في طنطا .
- كفر الشيخ : و يقع في شارع 23 يوليو في المحلة الكبري في كفر الشيخ .
- كفر الشيخ : و يقع في منطقة البنوك في كفر الشيخ .
- دمنهور : و يقع في شارع المدارس في شبين الكوم بدمنهور .
- بني سويف : و يقع في شارع الجمهورية في دمنهور .
- الجمهورية في الفيوم : و يقع في 43 شارع 23 يوليو في بني سويف .
- المنيا : و يقع في تقاطع شارع الجمهورية مع بحر سنورس .
- أسيوط : و يقع في 30 شارع الحرية في المنيا
- قنا : و يقع في 252 شارع سعد زغلول في اسيوط في اقليم جنوب الوجه القبلي .
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