احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28/8/2017.. تباين كبير بأسعار مواد البناء

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28/8/2017.. اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28/8/2017.. إجمالي قيمة صادرات الحديد والصلب بعد تعويم الجنيه

ارتفعت قيمة صادرات شركة الحديد والصلب المصرية والتي تخص العام المالي الماضي، وتحديدًا بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث ورد أن الشركة قد تمكنت من تحقيق نحو 18.3 مليون دولار أمريكي من خلال عمليات التصدير التي قامت به إلى الخارج والتي قد بلغت إجمالي التعامل بها حوالي 46 ألف طن عن الفترة المالية التي جرت خلال العام المالي الماضي 2016/2017، من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات الشركة أنه قد بلغ إجمالي عمليات التصدير حوالي 42 ألف طن وذلك عن قيمة مالية قد بلغت حوالي 13 مليون دولار أمريكي عن عام 2015/2016.

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اسعار الحديد اليوم الاثنين 28/8/2017: قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

شهدت أسعار الحديد خلال الفترة الخالية وتحديدًا خلال شهر أغسطس الجاري قفزة كبيرة علي إجمالي سعر الطن من الحديد في السوق المحلي، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الخام العالمية حيث وصلت قيمة الزيادة في أسعار طن الحديد فى تلك الفترة بعد ارتفاع البيلت عالميًا على نحو 600 جنيه بشكل عام في أغلب المصانع المصرية المنتجة، وقد جاء في تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، السيد جمال الجارحي، أن أسعار طن الحديد سوف تتراوح في هذه الفترة عند تسليم أرض المصنع بعد الزيادة الجديدة ما بين 10700 جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد وذلك طبقًا لما تقرره المصانع علي حسب اختلاف تكلفتها وإنتاجها والمصاريف المقررة عليها.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 28/8/2017.. تباين كبير بأسعار مواد البناء

شهدت الأسواق المصرية حالة من عدم الاستقرار في تعاملاتها حيث عادت بعض الشركات إلى الساحة من جديد وقد انخفض سعر طن الأسمنت لعدد منها بينما حدث العكس في غيرها كما استقرت تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء الرئيسية مقارنة بأسعار يوم أمس وقد شهدت أسعار الأسمنت الأبيض حالة من الإستقرار فى إطار تعاملاته داخل سوق البناء، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على أغلب الشركات مقارنة تعاملاتها في الأيام الماضية وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق حالة من الاستقرار.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 28/8/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 803 جنيه أسمنت النصر النصر 750 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 828 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 765 جنيه أسمنت حورس حورس 753 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 743 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 753 لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 748 جنيه أسمنت سيناء سيناء 745 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 748 جنيه السويس للأسمنت السويس 778 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 778 جنيه أسمنت تكنو تكنو 730 جنيه أسمنت حلوان حلوان 778 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 763 جنيه السويدي السويدي 790 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 745 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 690 جنية الشركة القومية للأسمنت 695 جنية أسمنت حلوان 693 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: