احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 8/7/2017: استقرار في تعاملات مواد البناء بجميع الشركات

Advertisements

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 8/7/2017.. استقرارا تعاملات الحديد اليوم و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 8/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

Advertisements

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10500 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي غير متاح 10850 جنيه حديد العتال 10350 جنيه 10750 جنيه حديد عطيه 10350 جنيه 10750 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10250 جنيه 10650 جنيه حديد المصريين 10350حنيه 10650 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10200 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10200 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10200 جنيه 10500 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 8/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 808 جنية أسمنت النصر النصر 783 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه الفهد الفهد 770 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 758 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 790 جنيه أسمنت حورس حورس 775 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 760 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 770 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 790 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 760 جنيه أسمنت سيناء سيناء 755 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 793 جنيه السويس للأسمنت السويس 770 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 770 جنية أسمنت تكنو تكنو 750 جنيه أسمنت حلوان حلوان 770 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 788 جنية السويدي السويدي 803 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 755 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 760 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 740 جنية الشركة القومية للأسمنت 740 جنية أسمنت حلوان 730 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 830 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 840 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 840 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 840 جنيه السويدي السويدي المقاوم 840 جنيه

اقرأ ايضًا:

تعرف على أسعار الدواجن واللحوم اليوم في مصر .

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 8/7/2017.. إرتفاع فى أسعار عدد من شركات الأسمنت بالأسواق

ارتفعت تعاملات سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بما جاء في تعاملاته مع سعر الطن في الأيام الماضية بفارق كبير على أغلب شركات الأسمنت، حيث تأثرت الأسعار موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية وترتب عليها اختلاف سعر طن الأسمنت الأبيض عن أسعار التي تم الإعلان عنها في نهاية شهر يونيو الماضي واختلف عنه سعر تعاملات الأسمنت المخلوط و سي ووتر حيث شهدا فى تعاملات اليوم ارتفاع كبير في الأسعار على أغلب الشركات المنتجة، بينما غاب عن السوق عدد من الشركات الرسمية المنتجة للأسمنت سي ووتر كما شهدت أسعار الشركات الحاضرة وجود ارتفاعات متفاوتة فى تعاملاتها في سوق البناء اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.