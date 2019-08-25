اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 فى مصر الآن

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اسعار الحديد اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 في مصر، أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر، متابعة مستمرة لأسعار الحديد والأسمنت اليوم في سوق البناء المصري، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، نتابع مع حضراتكم احدث أسعار الحديد والأسمنت بالجملة دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

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أسعار الحديد اليوم

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 11880 جنيه 11900 جنيه اسعار حديد بشاي 11830 جنيه 11850 جنيه اسعار حديد العتال 11800 جنيه 11850 جنيه اسعار حديد عطيه 11800 جنيه 11800 جنيه اسعار حديد المراكبي 11740 جنيه 11750 جنيه اسعار حديد المصريين 11800 جنيه 11800 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 11600 جنيه 11600 جنيه اسعار حديد المعادي 11500 جنيه 11550 جنيه اسعار حديد العشري 11600 جنيه 11650 جنيه اسعار حديد الجيوشي 11600 جنيه 11650 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 11600 جنيه 11650 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في جمهورية مصر العربية من خلال جداول محدثة بشكل مستمر على مدار اليوم لرصد أي تغيرات في أسعار مواد البناء مع تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت فى مصر.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 830 جنيه 830 جنيه سعر أسمنت النصر 810 جنية 815 جنية سعر أسمنت المهندس غير متاح غير متاح سعر اسمنت التعمير غير متاح غير متاح أسمنت أسيك المنيا غير متاح غير متاح أسمنت حورس 810 جنيه 810 جنيه أسمنت النهضة "الصخرة" 805 جنية 805 جنية أسمنت وادي النيل 815 جنية 820 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنية 810 جنية أسمنت ميدكوم اسوان 805 جنية 805 جنية أسمنت سيناء 805 جنية 805 جنية أسمنت السويس 810 جنيه 810 جنيه أسمنت بورتلاند طرة غير متاح غير متاح أسمنت حلوان 825 جنيه 825 جنيه مصر بني سويف غير متاح غير متاح اسمنت السويدي 830 جنيه 830 جنيه جنوب الوادي غير متاح غير متاح اسمنت المسله 805 جنية 805 جنية أسمنت العريش العسكري 805 جنية 810 جنية

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 725 جنية أسمنت حلوان الواحه 730 جنيه أسمنت التوفير غير متاح

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

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إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2450 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 2460 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 2450 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 2500 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 2440 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم غير متاح أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 855 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 860 جنية السويس للأسمنت السويس سي ووتر 840 جنيه السويدي السويدي المقاوم 860 جنيه