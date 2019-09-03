اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار مواد البناء فى مصر

3 سبتمبر، 2019
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم
الحديد والأسمنت
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اسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 في مصر، أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر، متابعة مستمرة لأسعار الحديد والأسمنت اليوم في سوق البناء المصري، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، نتابع مع حضراتكم احدث أسعار الحديد والأسمنت بالجملة دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

أسعار الحديد اليوم

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

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إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز11880 جنيه11900 جنيه
اسعار حديد بشاي11830 جنيه11850 جنيه
اسعار حديد العتال11800 جنيه11850 جنيه
اسعار حديد عطيه11800 جنيه11800 جنيه
اسعار حديد المراكبي11740 جنيه11750 جنيه
اسعار حديد المصريين11800 جنيه11800 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي11600 جنيه11600 جنيه
اسعار حديد المعادي11500 جنيه11550 جنيه
اسعار حديد العشري11600 جنيه11650 جنيه
اسعار حديد الجيوشي11600 جنيه11650 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل11600 جنيه11650 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

  • الخردة.
  • الحديد الاسفنجي.
  • العروق.
  • الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في جمهورية مصر العربية من خلال جداول محدثة بشكل مستمر على مدار اليوم لرصد أي تغيرات في أسعار مواد البناء مع تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت فى مصر.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح830 جنيه830 جنيه
سعر أسمنت النصر810 جنية815 جنية
سعر أسمنت المهندسغير متاحغير متاح
سعر اسمنت التعميرغير متاحغير متاح
أسمنت أسيك المنياغير متاحغير متاح
أسمنت حورس810 جنيه810 جنيه
أسمنت النهضة "الصخرة"805 جنية805 جنية
أسمنت وادي النيل815 جنية820 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص805 جنية810 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان805 جنية805 جنية
أسمنت سيناء805 جنية805 جنية
أسمنت السويس810 جنيه810 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةغير متاحغير متاح
أسمنت حلوان825 جنيه825 جنيه
مصر بني سويفغير متاحغير متاح
اسمنت السويدي830 جنيه830 جنيه
جنوب الواديغير متاحغير متاح
اسمنت المسله805 جنية805 جنية
أسمنت العريش العسكري805 جنية810 جنية

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل725 جنية
أسمنت حلوان الواحه730 جنيه
أسمنت التوفيرغير متاح

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

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إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة2450 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء2460 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال2450 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة2500 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض2440 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر855 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار860 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر840 جنيه
السويديالسويدي المقاوم860 جنيه
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‫14 تعليقات

  2. الحديد في القليوبيه عندنا وصل إلى 10500ج والله عاوز اكمل الشقه عشان أتجوز مش عارف نموت احسن بقي وله نعمل ايه

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  3. الدولة دولة الحراميه والحراميه مانعين الحديد المستورد يدخل مصر الحديد التركى والاوكرانى علشان يحتكرو السوق زمان عز علشان يفلس مصانع مصر مكن التجار من استيراد الحديد التركى والاوكرانى ودلوقتى مانع الاستيراد وزير التجارة والصناعة ورئيس الشعبة العامة حرامية ولاد وسخة

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  6. هذا الكلام من ممثلي شركات الحديد فيه خداع كبير لأن بورصة خام البلت الرئيسية في صنع الحديد تراجعت بشكل كبير والسعر المناسب لسعر الطن في مصر 7000 جنيه لكن جشع المصانع وغياب رقابة الحكومة وراء هذه الاسعار والمقاطعة هي الحل والمهم رفع شعار مش هنبني

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  7. الناس مش عاوفه تتحد أبدا لمصلحتها. لو كلوا اضرب عن شراء الحديد هتنزل الأسعار رغم أنف كل التجار وإلا الحديد هيصدي عندهم

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  11. حراميه حراميه عشان الزياده ديه ملهاش مبرر يعني ايه الدولار يزيد جنيه ونص والحديد يغلي الف جنيه ولما كان الدولار رخص 3 جنيه الحديد رخص 600 جنيه ياولاد الحرامية

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  12. انتو عايزين اللي يشتري الحديد والاسمنت يكون واحد حرامي عشان يقدر يوفر تمن الحديد والاسمنت – حسبنا الله ونعم الوكيل

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