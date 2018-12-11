اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 في مصر

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 في مصر
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 في مصر، تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت، حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها، والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

أسعار الحديد اليوم

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز12330 جنيه12350 جنيه
اسعار حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد العتال12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد عطيه12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المراكبي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المصريين12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المعادي11950 جنيه11950 جنيه
اسعار حديد العشري12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد الجيوشي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل12220 جنيه12250 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح835 جنيه840 جنيه
سعر أسمنت النصر815 جنية815 جنية
سعر أسمنت المهندسغير متاحغير متاح
سعر اسمنت التعميرغير متاحغير متاح
أسمنت أسيك المنيا830 جنيه835 جنيه
أسمنت حورس820 جنيه825 جنيه
أسمنت النهضة "الصخرة"820 جنية825 جنية
أسمنت وادي النيلغير متاحغير متاح
لافارج للأسمنت المخصوص820 جنيه825 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان820 جنية825 جنية
أسمنت العريش العسكري835 جنيه835 جنيه
أسمنت سيناء820 جنيه820 جنيه
أسمنت السويس815 جنيه815 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة825 جنيه830 جنيه
أسمنت حلوان825 جنيه830 جنيه
مصر بني سويف860 جنيه860 جنيه
اسمنت السويدي835 جنيه835 جنيه
جنوب الواديغير متاحغير متاح
اسمنت المسله825 جنيه830 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1800 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة1770 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1800 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
أسمنت حلوان الواحه750 جنيه
أسمنت التوفير750 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار900 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر850 جنية
السويديالسويدي المقاوم870 جنية
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غرفة صناعة مواد البناء تطالب بتخفيف الضرائب العقارية على المصانع

صرح نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء الدكتور كمال الدسوقي قائلاً “إن الصناعة في حجة ملحة من أجل العمل على تخفيف الأعباء المالية على الصناع وخصوصاً في مجال تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغة فيها”.

كما صرح عضو غرفة صناعة مواد البناء هشام مدكور أبو العز “إن الأسعار التصديرية غير منافسة على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الطاقة والإنتاج إلى جانب أسعار النقل البحري”.

ويرجع السبب الحقيقي للإرتفاع العام بأسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

  • الخردة.
  • الحديد الاسفنجي.
  • العروق.
  • الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.