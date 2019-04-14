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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 14 أبريل 2019 في مصر

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14 أبريل، 2019
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم
الحديد والأسمنت
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أسعار الحديد اليوم الأحد 14 أبريل 2019 في مصر، تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت، حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها، والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

أسعار الحديد اليوم

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز11720 جنيه11750 جنيه
اسعار حديد بشاي11600 جنيه11650 جنيه
اسعار حديد العتال11550 جنيه11800 جنيه
اسعار حديد عطيه11600 جنيه11600 جنيه
اسعار حديد المراكبي11550 جنيه11560 جنيه
اسعار حديد المصريين11600 جنيه11600 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي11430 جنيه11450 جنيه
اسعار حديد المعادي11300 جنيه11300 جنيه
اسعار حديد العشري11500 جنيه11525 جنيه
اسعار حديد الجيوشي11500 جنيه11525 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل11500 جنيه11525 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

  • الخردة.
  • الحديد الاسفنجي.
  • العروق.
  • الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح860 جنية865 جنية
سعر أسمنت النصر835 جنية835 جنية
سعر أسمنت المهندسغير متاحغير متاح
سعر اسمنت التعمير830 جنية830 جنية
أسمنت أسيك المنياغير متاحغير متاح
أسمنت حورسغير متاحغير متاح
أسمنت النهضة "الصخرة"820 جنية825 جنية
أسمنت وادي النيلغير متاحغير متاح
لافارج للأسمنت المخصوص835 جنية835 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان820 جنية825 جنية
أسمنت العريش العسكري825 جنيه830 جنيه
أسمنت سيناء825 جنيه830 جنيه
أسمنت السويس840 جنيه840 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة850 جنيه855 جنيه
أسمنت حلوان850 جنيه855 جنيه
مصر بني سويف835 جنيه840 جنيه
اسمنت السويدي860 جنيه860 جنيه
جنوب الوادي820 جنية820 جنية
اسمنت المسله820 جنية825 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل760 جنية
أسمنت حلوان الواحه770 جنيه
أسمنت التوفيرغير متاح

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة2150 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء2100 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال2100 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة2150 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض2050 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر880 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار890 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر880 جنية
السويديالسويدي المقاوم890 جنية
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