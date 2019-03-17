اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر

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أسعار الحديد اليوم الأحد 17 مارس 2019 في مصر، تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت، حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها، والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

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أسعار الحديد اليوم

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 11720 جنيه 11750 جنيه اسعار حديد بشاي 11600 جنيه 11650 جنيه اسعار حديد العتال 11550 جنيه 11800 جنيه اسعار حديد عطيه 11600 جنيه 11600 جنيه اسعار حديد المراكبي 11550 جنيه 11560 جنيه اسعار حديد المصريين 11600 جنيه 11600 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 11430 جنيه 11450 جنيه اسعار حديد المعادي 11300 جنيه 11300 جنيه اسعار حديد العشري 11500 جنيه 11525 جنيه اسعار حديد الجيوشي 11500 جنيه 11525 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 11500 جنيه 11525 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح غير متاح غير متاح سعر أسمنت النصر 815 جنية 820 جنية سعر أسمنت المهندس غير متاح غير متاح سعر اسمنت التعمير 815 جنية 820 جنية أسمنت أسيك المنيا غير متاح غير متاح أسمنت حورس غير متاح غير متاح أسمنت النهضة "الصخرة" 800 جنية 805 جنية أسمنت وادي النيل غير متاح غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص 820 جنيه 825 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان 805 جنية 805 جنية أسمنت العريش العسكري 825 جنيه 825 جنيه أسمنت سيناء غير متاح غير متاح أسمنت السويس غير متاح غير متاح أسمنت بورتلاند طرة 840 جنيه 840 جنيه أسمنت حلوان 840 جنيه 840 جنيه مصر بني سويف 830 جنيه 830 جنيه اسمنت السويدي غير متاح غير متاح جنوب الوادي 810 جنيه 815 جنيه اسمنت المسله 805 جنيه 810 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2150 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 2100 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 2100 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 2150 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 2050 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح أسمنت حلوان الواحه 730 جنيه أسمنت التوفير غير متاح

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم غير متاح أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 870 جنية السويس للأسمنت السويس سي ووتر غير متاح السويدي السويدي المقاوم غير متاح