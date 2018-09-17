أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 17/9/2018: اسعار الحديد اليوم فى مصر

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أسعار الحديد اليوم الاثنين 17/9/2018 في مصر، حيث انخفضت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية بعد حالة الاستقرار التي قد شهدتها البلاد مؤخرًا، بينما ظهرت العديد من التحركات داخل سوق الأسمنت، حيث غابت عن الساحة من جديد بعض الشركات بينما شهدت أسعار الأسمنت البورتلاندي العديد من التغيرات في بعض الأنواع، وفي هذا المقال ننشر أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء خلال شهر مارس السابق لعام 2018، فقد ارتفع سعر الحديد بقيمة مالية تتراوح ما بين ثمانمائة إلى ألف ومائتين جنيهاً ليتخطي الحديد حاجز ثلاثة عشر ألف جنيه لمدة شهرين.

شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار منذ بداية شهر أبريل السابق لعام 2018 وذلك بعد أن هبط سعر البليت عالمياً، وقد سجل متوسط سعر الحديد اليوم حوالي اثني عشر ألف ومائتين وخمسون جنيهاً.

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وتعد شركة حديد عز من أهم الشركات المنتجة للحديد، وسجل سعر حديد الدخيلة أعلى سعر اليوم، يليه حديد عطية، ثم حديد بشاي، يلية حديد المصريين، وحديد المراكبي، وحديد الكومي.

وسجل أدنى سعر للحديد خلال تعاملات اليوم “حديد اركو، وحديد طنطا للصلب، وحديد سرحان، وحديد السويس للصلب، وحديد بيانكو.

وهناك العديد من الشركات الأخرى للحديد ومنها حديد أكتوبر، وحيد العشري، وحديد المعادي، وحديد قوطة، وحديد الجارحي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد السويس للصلب”.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018: أسباب الزيادة الأخيرة

صرح مصدر مسؤول في أحد المصانع الشهيرة في مجال صناعة الحديد داخل أسواق البناء المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد يعود إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص من خام البيليت، والذي كان يتم تقديره وتقييمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لهذا قد بدأت مصانع الحديد داخل الأسواق المصرية باستيراد كميات من خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالمياً”

وقد أعلن حسين أبو جاد العضو في مجلس النواب المصري عن حزب المستقبل أنه قد تقدم طب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري بخصوص الارتفاع الأخير في “أسعار مواد البناء وخصوصاً أسعار الحديد وأسعار الأسمنت”.

أسعار الحديد اليوم : سعر الحديد في مصر

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 داخل المصانع المصرية

أسعار الأسمنت في مصر اليوم، يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة لاحدث أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري اليوم، حيث تباينت أسعار الأسمنت اليوم داخل سوق مواد البناء المصري.

تعرضت أسعار الأسمنت خلال شهر مارس السابق لعام 2018، وخصوصاً في الثلاثة أسابيع الأولى منه ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري حيث تجاوز سعر طن الأسمنت قيمة 1000 جنيه مصري، وذلك لأول مرة في تاريخ صناعة الأسمنت دال السوق المصري، بعد أن كان يتم بيعه بسعر ثمانمائة وعشرين جنيهاً مصرياً خلال شهر فبراير من عام 2018.

وتقوم العديد من المصانع المصرية بإنتاج الأسمنت ومنها “الشركة العربية للأسمنت، وشركة أسمنت أسيوط، وشركة صناعات مواد البناء، وشركة أسمنت أسيك المنيا، وشركة أسمنت النهضة، وشركة أسمنت وادي النيل، وشركة أسمنت لافارج للأسمنت، وشركة أسمنت العريش، وشركة أسمنت سيناء، والشركة القومية للأسمنت، وشركة السويس للأسمنت، وشركة أسمنت بورتلاند طرة، وشركة أسمنت حلوان، وشركة أسمنت شورى، وشركة مصر بني سويف، وشركة اسمنت السويدى، وشركة أسمنت جنوب الوادي، وشركة مصر للأسمنت قنا”.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 890 جنيه 890 جنيه سعر أسمنت النصر 845 جنيه 850 جنيه سعر أسمنت اسيوط "المهندس" 880 جنيه 885 جنيه سعر اسمنت التعمير 845 جنيه 845 جنيه أسمنت أسيك المنيا 860 جنيه 870 جنيه أسمنت حورس 850 جنيه 850 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 870 جنيه 870 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان 840 جنيه 845 جنيه أسمنت العريش العسكري 855 جنيه 860 جنيه أسمنت سيناء 850 جنيه 850 جنيه أسمنت السويس 860 جنيه 865 جنيه أسمنت بورتلاند طرة 860 جنيه 865 جنيه أسمنت حلوان 860 جنيه 865 جنية مصر بني سويف 865 جنيه 865 جنيه اسمنت السويدي 885 جنيه 890 جنيه جنوب الوادي 845 جنيه 845 جنيه اسمنت المسله 840 جنيه 845 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 760 جنيه أسمنت حلوان الواحه 760 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 890 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 935 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 885 جنيه السويدي السويدي المقاوم 915 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 بمصر

وقد تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر طن “الشركة العربية للأسمنت المسلح” أعلى سعر يليه سعر طن حديد السويدي، يليه سعر طن أسمنت بورتلاند طرة، يليه سعر طن أسمنت سيناء، ثم سعر طن مصر للأسمنت “قنا”، يليه الشركة القومية للأسمنت الفاخر، وأسمنت القومية “التوفير، ثم سجل أدنى سعر للأسمنت خلال تعاملات اليوم سعر طن أسمنت حلوان “الواحة”.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

تأثير منح التراخيص لمصانع الأسمنت على سوق مواد البناء المصري

قامت “هيئة التنمية الصناعية” خلال عام 2016 بطرح ما يقارب من أربعة عشر رخصة خاصة إلى مصانع الأسمنت، وفي نهاية الأمر قد تمت الموافقة على 3 شركات فقط.

أكد رئيس شعبة الأسمنت في محافظة الإسكندرية السيد محمود مخيمر إن قيام الحكومة المصرية بطرح رخص لمصانع إنتاج الأسمنت سوف يضيف إلى سوق مواد البناء المصري حوالي اثنين مليون طن من الأسمنت خلال عام 2019، وهذا سوف يعمل على تحقيق التوازن بين سياسة العرض والطلب.

وأضاف “إن طرح تلك الرخص إلى مصانع الأسمنت سوف يعمل على زيادة عدد شركات الأسمنت العاملة في جمهورية مصر العربية إلى نحو واحد وعشرين شركة مما يؤدي في النهاية إلى منافسة الشركات فيما بينها لصالح المستهلك المصري، وبالتالي يعمل على خفض سعر طن الأسمنت”.

وأشار “إن زيادة الإنتاج المصري، سوف يعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي مما يؤدي إلى وجود فائض كبير في الأسمنت سوف يتم تصديره إلى الخارج مما يساهم في إدخال العملة الصعبة وتحقيق نمو اقتصادي للدولة المصرية”.