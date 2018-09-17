أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 17/9/2018: اسعار الحديد اليوم فى مصر

منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد 13
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 17/9/2018: اسعار الحديد اليوم فى مصر
أسعار الحديد والاسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم الاثنين 17/9/2018 في مصر، حيث انخفضت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية بعد حالة الاستقرار التي قد شهدتها البلاد مؤخرًا، بينما ظهرت العديد من التحركات داخل سوق الأسمنت، حيث غابت عن الساحة من جديد بعض الشركات بينما شهدت أسعار الأسمنت البورتلاندي العديد من التغيرات في بعض الأنواع، وفي هذا المقال ننشر أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء خلال شهر مارس السابق لعام 2018، فقد ارتفع سعر الحديد بقيمة مالية تتراوح ما بين ثمانمائة إلى ألف ومائتين جنيهاً ليتخطي الحديد حاجز ثلاثة عشر ألف جنيه لمدة شهرين.

شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار منذ بداية شهر أبريل السابق لعام 2018 وذلك بعد أن هبط سعر البليت عالمياً، وقد سجل متوسط سعر الحديد اليوم حوالي اثني عشر ألف ومائتين وخمسون جنيهاً.

وتعد شركة حديد عز من أهم الشركات المنتجة للحديد، وسجل سعر حديد الدخيلة أعلى سعر اليوم، يليه حديد عطية، ثم حديد بشاي، يلية حديد المصريين، وحديد المراكبي، وحديد الكومي.

وسجل أدنى سعر للحديد خلال تعاملات اليوم “حديد اركو، وحديد طنطا للصلب، وحديد سرحان، وحديد السويس للصلب، وحديد بيانكو.

وهناك العديد من الشركات الأخرى للحديد ومنها حديد أكتوبر، وحيد العشري، وحديد المعادي، وحديد قوطة، وحديد الجارحي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد السويس للصلب”.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018: أسباب الزيادة الأخيرة

صرح مصدر مسؤول في أحد المصانع الشهيرة في مجال صناعة الحديد داخل أسواق البناء المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد يعود إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص من خام البيليت، والذي كان يتم تقديره وتقييمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لهذا قد بدأت مصانع الحديد داخل الأسواق المصرية باستيراد كميات من خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالمياً”

وقد أعلن حسين أبو جاد العضو في مجلس النواب المصري عن حزب المستقبل أنه قد تقدم طب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري بخصوص الارتفاع الأخير في “أسعار مواد البناء وخصوصاً أسعار الحديد وأسعار الأسمنت”.

أسعار الحديد اليوم : سعر الحديد في مصر

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز12330 جنيه12350 جنيه
اسعار حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد العتال12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد عطيه12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المراكبي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المصريين12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المعادي11950 جنيه11950 جنيه
اسعار حديد العشري12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد الجيوشي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل12220 جنيه12250 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 داخل المصانع المصرية

أسعار الأسمنت في مصر اليوم، يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة لاحدث أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري اليوم، حيث تباينت أسعار الأسمنت اليوم داخل سوق مواد البناء المصري.

تعرضت أسعار الأسمنت خلال شهر مارس السابق لعام 2018، وخصوصاً في الثلاثة أسابيع الأولى منه ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري حيث تجاوز سعر طن الأسمنت قيمة 1000 جنيه مصري، وذلك لأول مرة في تاريخ صناعة الأسمنت دال السوق المصري، بعد أن كان يتم بيعه بسعر ثمانمائة وعشرين جنيهاً مصرياً خلال شهر فبراير من عام 2018.

وتقوم العديد من المصانع المصرية بإنتاج الأسمنت ومنها “الشركة العربية للأسمنت، وشركة أسمنت أسيوط، وشركة صناعات مواد البناء، وشركة أسمنت أسيك المنيا، وشركة أسمنت النهضة، وشركة أسمنت وادي النيل، وشركة أسمنت لافارج للأسمنت، وشركة أسمنت العريش، وشركة أسمنت سيناء، والشركة القومية للأسمنت، وشركة السويس للأسمنت، وشركة أسمنت بورتلاند طرة، وشركة أسمنت حلوان، وشركة أسمنت شورى، وشركة مصر بني سويف، وشركة اسمنت السويدى، وشركة أسمنت جنوب الوادي، وشركة مصر للأسمنت قنا”.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح890 جنيه890 جنيه
سعر أسمنت النصر845 جنيه850 جنيه
سعر أسمنت اسيوط "المهندس"880 جنيه885 جنيه
سعر اسمنت التعمير845 جنيه845 جنيه
أسمنت أسيك المنيا860 جنيه870 جنيه
أسمنت حورس850 جنيه850 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص870 جنيه870 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان840 جنيه845 جنيه
أسمنت العريش العسكري855 جنيه860 جنيه
أسمنت سيناء850 جنيه850 جنيه
أسمنت السويس860 جنيه865 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة860 جنيه865 جنيه
أسمنت حلوان860 جنيه865 جنية
مصر بني سويف865 جنيه865 جنيه
اسمنت السويدي885 جنيه890 جنيه
جنوب الوادي845 جنيه845 جنيه
اسمنت المسله840 جنيه845 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1800 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة1770 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1800 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل760 جنيه
أسمنت حلوان الواحه760 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاوم900 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر890 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار935 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر885 جنيه
السويديالسويدي المقاوم915 جنيه
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أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018 بمصر

وقد تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر طن “الشركة العربية للأسمنت المسلح” أعلى سعر يليه سعر طن حديد السويدي، يليه سعر طن أسمنت بورتلاند طرة، يليه سعر طن أسمنت سيناء، ثم سعر طن مصر للأسمنت “قنا”، يليه الشركة القومية للأسمنت الفاخر، وأسمنت القومية “التوفير، ثم سجل أدنى سعر للأسمنت خلال تعاملات اليوم سعر طن أسمنت حلوان “الواحة”.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

تأثير منح التراخيص لمصانع الأسمنت على سوق مواد البناء المصري

قامت “هيئة التنمية الصناعية” خلال عام 2016 بطرح ما يقارب من أربعة عشر رخصة خاصة إلى مصانع الأسمنت، وفي نهاية الأمر قد تمت الموافقة على 3 شركات فقط.

أكد رئيس شعبة الأسمنت في محافظة الإسكندرية السيد محمود مخيمر إن قيام الحكومة المصرية بطرح رخص لمصانع إنتاج الأسمنت سوف يضيف إلى سوق مواد البناء المصري حوالي اثنين مليون طن من الأسمنت خلال عام 2019، وهذا سوف يعمل على تحقيق التوازن بين سياسة العرض والطلب.

وأضاف “إن طرح تلك الرخص إلى مصانع الأسمنت سوف يعمل على زيادة عدد شركات الأسمنت العاملة في جمهورية مصر العربية إلى نحو واحد وعشرين شركة مما يؤدي في النهاية إلى منافسة الشركات فيما بينها لصالح المستهلك المصري، وبالتالي يعمل على خفض سعر طن الأسمنت”.

وأشار “إن زيادة الإنتاج المصري، سوف يعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي مما يؤدي إلى وجود فائض كبير في الأسمنت سوف يتم تصديره إلى الخارج مما يساهم في إدخال العملة الصعبة وتحقيق نمو اقتصادي للدولة المصرية”.