أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18-10-2018: تحركات جديدة بأسعار الاسمنت في مصر

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18-10-2018: تحركات جديدة بأسعار الاسمنت في مصر
أسعار الحديد والاسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم الخميس 18-10-2018 في مصر، أسعار الحديد اليوم، واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق مواد البناء المصرية،

أسعار الحديد والأسمنت اليوم داخل سوق مواد البناء المصري، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، ويقدم موقع مصر 365 أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، ويقدم أيضا تحديث لأسعار حديد التسليح اليوم داخل المصانع والشركات التي تقوم على صناعة الحديد والتي يتجاوز عددهم أكثر من عشرين مصنع وشركة.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة حديد التسليح وعلى قائمتها “حديد المصريين، و حديد عز، وحديد عطية، وحديد العتال، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحيد الجيوشي، وحديد العشري، وحديد مصر ستيل”.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز12330 جنيه12350 جنيه
اسعار حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد العتال12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد عطيه12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المراكبي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المصريين12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المعادي11950 جنيه11950 جنيه
اسعار حديد العشري12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد الجيوشي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل12220 جنيه12250 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

  • الخردة.
  • الحديد الاسفنجي.
  • العروق.
  • الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

قطاع الأعمال العام: القومية للأسمنت ليست للبيع

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المحاسب عمادالدين مصطفى قائلاً “إن الشركة القومية للأسمنت ليست للبيع، وأي ادعاءات ببيعها تعد إدعاءات باطلة”، وأضاف “إن تلك الأنباء تعد غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجمعية العمومية الغير عادية والتي عقدت مساء يوم الاربعاء السابق قد أقر بتصفية وحل شركة القومية للأسمنت، وتعيين “مصفى عام” في السابع من شهر أكتوبر الحالي لعام 2018 على أن يتم الانتهاء من أعمال تصفية الشركة خلال سنة من صدور قرار الجمعية العمومية.

وأكد على أن حقوق المساهمين والعمال في الشركة القومية للأسمنت محفوظة تبعاً للقانون المصري، حيث قال “أعطينا فرصة للمساهمين من أجل بيع أسهمهم بالقيمة العادلة، وبناء عليه ارتفعت نسبة حصة القابضة الكيماوية في القومية للأسمنت بما يقارب من 99.8%”.

وأوضح قائلاً “إن قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت جاء بناء على توصيات الدراسة الفنية التي قد تم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري التابع إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والذي جاء فيه عدم جدوى تشغيل القومية للأسمنت مرة ثانية والذي قد تم تبعاً لأسس ومعايير علمية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار التقارير الصادرة عن غرفة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات”.

وقد أعلن التقرير الصادر عن غرفة صناعة الأسمنت إن مستقبل صناعة الأسمنت يعد غير مبشر، حيث إن حجم إنتاج الأسمنت يفوق حجم الاستهلاك بما يقارب من ثلاثين مليون طن من الأسمنت، مما يؤدي إلى بشكل مباشر في انخفاض الأسعار مع زيادة أسعار التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مما ينعكس بشكل سلبي على أرباح شركات الأسمنت داخل السوق المصري.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1800 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة1770 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1800 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار990 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووترغير متاح
السويديالسويدي المقاوم990 جنيه
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أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل850 جنيه
أسمنت حلوان الواحه855 جنيه

 

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح970 جنيه970 جنيه
سعر أسمنت النصرغير متاحغير متاح
سعر أسمنت المهندس970 جنية975 جنية
سعر اسمنت التعمير885 جنيه890 جنيه
أسمنت أسيك المنياغير متاحغير متاح
أسمنت حورسغير متاحغير متاح
لافارج للأسمنت المخصوصغير متاحغير متاح
أسمنت ميدكوم اسوان885 جنية890 جنية
أسمنت العريش العسكري880 جنيه885 جنيه
أسمنت سيناء880 جنيه885 جنيه
أسمنت السويسغير متاحغير متاح
أسمنت بورتلاند طرة850 جنيه850 جنيه
أسمنت حلوان850 جنيه850 جنيه
مصر بني سويف980 جنيه890 جنيه
اسمنت السويدي970 جنيه970 جنيه
جنوب الوادي980 جنيه985 جنيه
اسمنت المسله880 جنيه885 جنيه

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أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

أسعار الأسمنت اليوم