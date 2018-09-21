أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 21/9/2018 فى مصر: اسعار الحديد اليوم

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أسعار الحديد اليوم الجمعة 21/9/2018 في مصر، أسعار الحديد اليوم، واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق مواد البناء المصرية، تبعاً لأحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد داخل سوق مواد البناء المصري.

يقدم موقع مصر 365 تحديث أسعار حديد التسليح اليوم داخل جمهورية مصر العربية في شركات ومصانع حديد التسليح المصرية التي تجاوزت عشرين مصنعاً داخل السوق المصري، وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم مصادر الاقتصاد المصري، ولا تقتصر صناعة حديد التسليح على تشغيل العمالة في المصانع فقط، بل تعد عصب صناعة التشييد والبناء في مصر، وما يتبع ذلك من صناعات وأعمال ملحقة بهذا القطاع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

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واستقرت أسعار حديد المصريين، وكذلك سعر طن حديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد العشري.

الجدير بالذكر أن أسعار الحديد شهدت حالة من الاستقرار منذ بداية شهر أبريل السابق لعام 2018 وذلك بعد أن هبط سعر البليت عالمياً، وقد سجل متوسط سعر الحديد اليوم حوالي اثني عشر ألف ومائتين وخمسون جنيهاً.

وتعد شركة حديد عز من أهم الشركات المنتجة للحديد، وسجل سعر حديد الدخيلة أعلى سعر اليوم، يليه حديد عطية، ثم حديد بشاي، يلية حديد المصريين، وحديد المراكبي، وحديد الكومي.

وهناك العديد من الشركات الأخرى للحديد ومنها حديد أكتوبر، وحيد العشري، وحديد المعادي، وحديد قوطة، وحديد الجارحي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد السويس للصلب”.

أسعار الحديد اليوم: الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في مصر

تبلغ قيمة إنتاج حديد التسليح سنوياً اثنى عشر مليون طن، فيما يبلغ حجم الصناعات المولدة من صناعة الحديد حوالي 3.5 مليون طن، تبعاً للبيانات الصادرة عن “غرفة الصناعة المعدنية باتحاد الصناعات المصرية”، حيث يتم الإنتاج الفعلي لحوالي سبعة مليون طن، وتستورد الدولة المصرية حوالي 1.700 مليون طن، وتمثل صناعة الحديد 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الناتج المحلي، ويصل حجم الاستهلاك السنوي بالسوق المصري لما يقارب من 8.6 مليون طن.

يبلغ عدد مصانع الحديد والصلب داخل السوق المصري حوالي سبعة وعشرين مصنعاً كل أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقة إنتاجية تصل إلى ثمانية مليون طن سنوياً، وعلى الرغم من هذه الطاقة الإنتاجية كان من المقرر لها أن تصل إلى اثنى عشر مليون طن تكفي استهلاك سوق البناء المصري والسوق الصناعي المصري الذي يعتمد على صناعة الحديد إلا أن أزمات الطاقة أجبرت بعض من المصانع إلى إيقاف خطوط إنتاجها.

أسعار الحديد اليوم: استقرار أسعار الحديد اليوم بعد انخفاضها بقيمة تتراوح ما بين ثلاثمائة إلى خمسمائة جنيه في الطن الاحد، كما انخفضت أيضا أسعار الأسمنت اليوم داخل أسواق مواد البناء المصرية، وقد تراوح انخفاض أسعار الأسمنت ما بين خمسة إلى عشرة جنيهات في الطن الواحد، كما انخفض أيضا سعر الأسمنت الأبيض انخفاض يتراوح ما بين مائة إلى مائتين جنيه للطن الواحد، واختلف أسعار الجبس خلال تعاملات اليوم باختلاف المحافظات تبعاً لسياسة العرض والطلب، إلى جانب مصاريف النقل.

استقرار أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري

شهد اليوم سوق مواد البناء المصري حالة من استقرار أسعار الأسمنت، وسجل سعر طن الأسمنت اليوم أعلى سعر للشركة العربية للأسمنت المسلح، وشركة السويدي، وأقل سعر كان لشركة مصر للأسمنت “قنا” وشركة أسمنت القومية “التوفير”.

وسجلت شركة حلوان المنيا أعلى سعر اليوم للأسمنت الأبيض، وشركة سيناء للأسمنت الأبيض خلال تعاملات اليوم يليها سعر طن شركة سيناء للأسمنت الأبيض، وشركة سوبر رويال المنيا، والتي سجلت نفس سعر طن الأسمنت الأبيض خلال تعاملات اليوم.

أسعار الحديد اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 : سعر الحديد في مصر

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018 بمصر

وقد تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر طن “الشركة العربية للأسمنت المسلح” أعلى سعر يليه سعر طن حديد السويدي، يليه سعر طن أسمنت بورتلاند طرة، يليه سعر طن أسمنت سيناء، ثم سعر طن مصر للأسمنت “قنا”، يليه الشركة القومية للأسمنت الفاخر، وأسمنت القومية “التوفير، ثم سجل أدنى سعر للأسمنت خلال تعاملات اليوم سعر طن أسمنت حلوان “الواحة”.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 870 جنيه 875 جنيه سعر أسمنت النصر 840 جنيه 845 جنيه سعر أسمنت اسيوط "المهندس" 880 جنيه 880 جنيه سعر اسمنت التعمير 840 جنيه 845 جنيه أسمنت أسيك المنيا 850 جنيه 850 جنيه أسمنت حورس 840 جنيه 845 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان غير متاح غير متاح أسمنت العريش العسكري 855 جنيه 860 جنيه أسمنت سيناء 840 جنيه 845 جنيه أسمنت السويس 845 جنيه 850 جنيه أسمنت بورتلاند طرة 855 جنيه 860 جنيه أسمنت حلوان 855 جنيه 860 جنية مصر بني سويف 865 جنيه 865 جنيه اسمنت السويدي 870 جنيه 875 جنيه جنوب الوادي 840 جنيه 845 جنيه اسمنت المسله 840 جنيه 840 جنيه

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 885 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 920 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 880 جنيه السويدي السويدي المقاوم 910 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 760 جنيه أسمنت حلوان الواحه 760 جنيه

أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد

صرح مصدر مسؤول في أحد المصانع الشهيرة في مجال صناعة الحديد داخل أسواق البناء المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد يعود إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص من خام البيليت، والذي كان يتم تقديره وتقييمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لهذا قد بدأت مصانع الحديد داخل الأسواق المصرية باستيراد كميات من خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالمياً”

وقد أعلن حسين أبو جاد العضو في مجلس النواب المصري عن حزب المستقبل أنه قد تقدم طب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري بخصوص الارتفاع الأخير في “أسعار مواد البناء وخصوصاً أسعار الحديد وأسعار الأسمنت”.

قرارات هامة من وزارة الصناعة وتأثيرها على أسعار الحديد

قامت وزارة الصناعة والتجارة المصرية خلال السادس من شهر ديسمبر لعام 2017 بفرض رسوم إغراق على “حديد التسليح المستورد”، وقد شمل القرار الأنواع التالية “الأسياخ، لفائف الحديد، والقضبان، والعيدان”، ومن الدول التي شملها قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المصدر إلى مصر الدول التالية “الصين، وأوكرانيا، وتركيا”.

تمتد تلك الرسوم المقرر على “حديد التسليح المستورد” لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات، ويجوز لوزير الصناعة والتجارة قانونياً إن يقوم بإلغاء لك الرسوم في أي وقت خلال “المدة الزمنية المحددة”، وجاء هذا القرار بعد تحقيقات قد قامت بها الوزارة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وقد صدر القرار من أجل الحفاظ على صناعة حديد التسليح داخل جمهورية مصر العربية.

عوامل مؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

أسعار الحديد اليوم في مصر

تختلف أسعار الحديد تبعاً للعديد من العوامل، ومن أهم تلك العوامل التي تؤثر على سعر الحديد للمستهلك المصري عامل مكان التسليم سواء قام المستهلك بالشراء من المصنع مباشرة أو من خلال أحد الموزعين، كما يؤثر على سعر الحديد للمستهلك سعر الدولار الأمريكي في البنوك.

وهناك عامل اخر يؤثر على سعر الحديد وهو المكان الجغرافي وما يتبعه من زيادة في قيمة نقل وتحميل سعر طن الحديد، فأسعار الحديد تختلف في مناطق الوجه البحري عن مناطق الوجه القلبي اختلافاً يعد طفيف.

ومن أهم الشركات المصنعة لحديد التسليح داخل الأسواق المصري “شركة حديد عز، وشركة حديد المصريين، وشركة حديد بشاي، وشركة حديد العتال، وشركة حديد عطية، وشركة حديد السويس للصلب، وشركة حديد المعادي، ومصنع سرحان للصلب، و مصنع قوطة للصلب، وشركة حديد المراكبي، وشركة حديد الكوستيل، وشركة حديد عياد، وشركة حديد الكومي، وشركة حديد حديدنا، وشركة طنطا للصلب، وشركة حديد بيانكو، وشركة حديد عنتر”.