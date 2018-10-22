أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22-10-2018: سعر الحديد والاسمنت في مصر

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أسعار الحديد اليوم الاثنين 22-10-2018 في مصر، أسعار الحديد اليوم، واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق مواد البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم داخل سوق مواد البناء المصري، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، ويقدم موقع مصر 365 أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، ويقدم أيضا تحديث لأسعار حديد التسليح اليوم داخل المصانع والشركات التي تقوم على صناعة الحديد والتي يتجاوز عددهم أكثر من عشرين مصنع وشركة.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

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وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة حديد التسليح وعلى قائمتها “حديد المصريين، و حديد عز، وحديد عطية، وحديد العتال، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحيد الجيوشي، وحديد العشري، وحديد مصر ستيل”.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 970 جنيه 970 جنيه سعر أسمنت النصر غير متاح غير متاح سعر أسمنت المهندس 970 جنية 975 جنية سعر اسمنت التعمير 885 جنيه 890 جنيه أسمنت أسيك المنيا غير متاح غير متاح أسمنت حورس غير متاح غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان 885 جنية 890 جنية أسمنت العريش العسكري 880 جنيه 885 جنيه أسمنت سيناء 880 جنيه 885 جنيه أسمنت السويس غير متاح غير متاح أسمنت بورتلاند طرة 850 جنيه 850 جنيه أسمنت حلوان 850 جنيه 850 جنيه مصر بني سويف 980 جنيه 890 جنيه اسمنت السويدي 970 جنيه 970 جنيه جنوب الوادي 980 جنيه 985 جنيه اسمنت المسله 880 جنيه 885 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم 980 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 990 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر غير متاح السويدي السويدي المقاوم 990 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 850 جنيه أسمنت حلوان الواحه 855 جنيه

قطاع الأعمال العام: القومية للأسمنت ليست للبيع

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المحاسب عمادالدين مصطفى قائلاً “إن الشركة القومية للأسمنت ليست للبيع، وأي ادعاءات ببيعها تعد إدعاءات باطلة”، وأضاف “إن تلك الأنباء تعد غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجمعية العمومية الغير عادية والتي عقدت مساء يوم الاربعاء السابق قد أقر بتصفية وحل شركة القومية للأسمنت، وتعيين “مصفى عام” في السابع من شهر أكتوبر الحالي لعام 2018 على أن يتم الانتهاء من أعمال تصفية الشركة خلال سنة من صدور قرار الجمعية العمومية.

وأكد على أن حقوق المساهمين والعمال في الشركة القومية للأسمنت محفوظة تبعاً للقانون المصري، حيث قال “أعطينا فرصة للمساهمين من أجل بيع أسهمهم بالقيمة العادلة، وبناء عليه ارتفعت نسبة حصة القابضة الكيماوية في القومية للأسمنت بما يقارب من 99.8%”.

وأوضح قائلاً “إن قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت جاء بناء على توصيات الدراسة الفنية التي قد تم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري التابع إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والذي جاء فيه عدم جدوى تشغيل القومية للأسمنت مرة ثانية والذي قد تم تبعاً لأسس ومعايير علمية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار التقارير الصادرة عن غرفة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات”.

وقد أعلن التقرير الصادر عن غرفة صناعة الأسمنت إن مستقبل صناعة الأسمنت يعد غير مبشر، حيث إن حجم إنتاج الأسمنت يفوق حجم الاستهلاك بما يقارب من ثلاثين مليون طن من الأسمنت، مما يؤدي إلى بشكل مباشر في انخفاض الأسعار مع زيادة أسعار التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مما ينعكس بشكل سلبي على أرباح شركات الأسمنت داخل السوق المصري.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.