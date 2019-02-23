اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 24 فبراير 2019 في مصر

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 24 فبراير 2019 في مصر
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الأحد 24 فبراير 2019 في مصر، تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت، حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها، والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

أسعار الحديد اليوم

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز11720 جنيه11750 جنيه
اسعار حديد بشاي11600 جنيه11650 جنيه
اسعار حديد العتال11550 جنيه11800 جنيه
اسعار حديد عطيه11600 جنيه11600 جنيه
اسعار حديد المراكبي11550 جنيه11560 جنيه
اسعار حديد المصريين11600 جنيه11600 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي11430 جنيه11450 جنيه
اسعار حديد المعادي11300 جنيه11300 جنيه
اسعار حديد العشري11500 جنيه11525 جنيه
اسعار حديد الجيوشي11500 جنيه11525 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل11500 جنيه11525 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

  • الخردة.
  • الحديد الاسفنجي.
  • العروق.
  • الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح835 جنيه840 جنيه
سعر أسمنت النصر810 جنية815 جنية
سعر أسمنت المهندسغير متاحغير متاح
سعر اسمنت التعمير810 جنية815 جنية
أسمنت أسيك المنياغير متاحغير متاح
أسمنت حورسغير متاحغير متاح
أسمنت النهضة "الصخرة"805 جنية810 جنية
أسمنت وادي النيلغير متاحغير متاح
لافارج للأسمنت المخصوص815 جنيه820 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان800 جنية800 جنية
أسمنت العريش العسكري815 جنيه815 جنيه
أسمنت سيناءغير متاحغير متاح
أسمنت السويس815 جنيه815 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة830 جنيه830 جنيه
أسمنت حلوان830 جنيه830 جنيه
مصر بني سويف840 جنيه840 جنيه
اسمنت السويدي840 جنيه840 جنيه
جنوب الوادي805 جنيه810 جنيه
اسمنت المسله800 جنيه800 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة2000 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء1900 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1850 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة1900 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1850 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
أسمنت حلوان الواحه725 جنيه
أسمنت التوفيرغير متاح

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار860 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر845 جنية
السويديالسويدي المقاوم870 جنية
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