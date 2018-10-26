أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-10-2018: سعر الحديد والاسمنت اليوم فى مصر

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-10-2018: سعر الحديد والاسمنت اليوم فى مصر
أسعار الحديد والاسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-10-2018 في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث مستمر ودائم لأسعار الأسمنت والحديد داخل سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت داخل السوق المصري حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق مواد البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم داخل سوق مواد البناء المصري، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، ويقدم أيضا تحديث لأسعار حديد التسليح اليوم داخل المصانع والشركات التي تقوم على صناعة الحديد والتي يتجاوز عددهم أكثر من عشرين مصنع وشركة.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة حديد التسليح وعلى قائمتها “حديد المصريين، و حديد عز، وحديد عطية، وحديد العتال، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحيد الجيوشي، وحديد العشري، وحديد مصر ستيل”.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
اسعار حديد عز12330 جنيه12350 جنيه
اسعار حديد بشاي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد العتال12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد عطيه12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المراكبي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المصريين12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر الكومي12200 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد المعادي11950 جنيه11950 جنيه
اسعار حديد العشري12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد الجيوشي12250 جنيه12250 جنيه
اسعار حديد مصر ستيل12220 جنيه12250 جنيه
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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

  • الخردة.
  • الحديد الاسفنجي.
  • العروق.
  • الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعراعلي سعر
سعر اسمنت المسلح1000 جنيه1000 جنيه
سعر أسمنت النصرغير متاحغير متاح
سعر أسمنت المهندس980 جنية990 جنية
سعر اسمنت التعمير880 جنيه885 جنيه
أسمنت أسيك المنياغير متاحغير متاح
أسمنت حورسغير متاحغير متاح
لافارج للأسمنت المخصوصغير متاحغير متاح
أسمنت ميدكوم اسوان880 جنية885 جنية
أسمنت العريش العسكري880 جنيه885 جنيه
أسمنت سيناء880 جنيه885 جنيه
أسمنت السويسغير متاحغير متاح
أسمنت بورتلاند طرةغير متاحغير متاح
أسمنت حلوانغير متاحغير متاح
مصر بني سويف990 جنيه890 جنيه
اسمنت السويديغير متاحغير متاح
جنوب الوادي980 جنيه980 جنيه
اسمنت المسله880 جنيه885 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1800 جنية
سيناء للاسمنت الابيضسوبر سيناء1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1750 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضرويال العادة1770 جنيه
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1800 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوطالمقاوم1000 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار1010 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووترغير متاح
السويديالسويدي المقاومغير متاح
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أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل855 جنيه
أسمنت حلوان الواحهغير متاح

صناعة مواد البناء تطالب بطرح القرارات للحوار المجتمعي

أعلن رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أحمد عبدالحميد قائلاً “إن القرارات المتضاربة والفجائية بين جميع الأجهزة التنفيذية والهيئات وتجعل الاستثمار في جمهورية مصر العربية في حالة من عدم الاستقرار”.

وقد طالب رئيس غرفة صناعة مواد البناء بضرورة أن يقوم عدد من الممثلين لسوق مواد البناء المصري من رجال الأعمال وكذلك اتحادات الصناع في جميع اللجان الوزارية المعنية بهذا الشأن طرح عدد من القرارات المتعلقة بالصناعة والاستثمار العقاري إلى الحوار المجتمعي قبل إصدارها.

جاءت تلك التصريحات خلال جلسة حوارية قد يتم عقدها من قبل “غرفة صناعة مواد البناء” مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار “محسن عادل”، وقد حضر فعاليات الجلسة عدد من أعضاء الغرفة، والشعب النوعية حول فرص الاستثمار، وقد تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمناخ الأعمال داخل السوق المصري.

قدم رئيس غرفة صناعة مواد البناء بمجهودات هيئة الاستثمار في العمل على تحسين مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية، إلى جانب العمل على عرض كافة المشاكل التي تعيق قطاع صناعة مواد البناء في مصر.

شدد على أن المغالاة في الأسعار الخاصة من أجل العمل على تقنين أوضاع المصانع وكذلك الورش القائمة خاصة في منطقة “شق الثعبان”، كما تم عرض أبرز التحديات التي تعمل على إعاقة مسيرة صناعة مواد البناء داخل الدولة المصري، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.

وقد أوضح رئيس الغرفة قائلاً “إن أسعار تقنين الأراضي في منطقة شق الثعبان التي تتعدي الف وسبعمائة وخمسين جنيهاً للمتر، في حين أن أسعار الأراضي ببعض من المناطق الصناعية وكذلك في منطقة الشيخ زايد من خمسمائة جنيهاً على سبعمائة جنيه للمتر”.

وطالب هيئة الاستثمار المصري إلى التدخل بشكل قوي وفعال من أجل العمل على إحداث نوع من أنواع التوازن بين أسعار الأراضي الصناعية في جميع المناطق الصناعية من أجل العمل على ضمان المنافسة العادلة.

وأكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب القرار الذي أصدرته الدولة المصرية برفع الدعم عن المحروقات إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، ووقع بعض من التغييرات التي طرأت على مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج مما أدى إلى وقوع تأثير سلبي على قطاع مواد البناء في الصادرات غير البترولية.

وطالب رئيس الغرفة على ضرورة إصدار قانون الثروة التعدينية، والعمل على تخفيض أسعار النقل على الطرق، والعمل على التوسع في إقامة المناطق الصناعية وإقامة محطات الوقود والعمل على توفير المياه في كافة المناطق الصناعة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم: نائب غرفة صناعة مواد البناء: تطالب بتخفيف الضرائب العقارية على المصانع

صرح نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء الدكتور كمال الدسوقي قائلاً “إن الصناعة في حجة ملحة من أجل العمل على تخفيف الأعباء المالية على الصناع وخصوصاً في مجال تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغة فيها”.

كما صرح عضو غرفة صناعة مواد البناء هشام مدكور أبو العز قائلاً “إن الأسعار التصديرية غير منافسة على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الطاقة والإنتاج إلى جانب أسعار النقل البحري”.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.