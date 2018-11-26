اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018: اسعار الحديد والاسمنت في مصر الآن

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أسعار الحديد اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 في مصر، تحديث دائم لأسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري، والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت، حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها، والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

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أسعار الحديد اليوم

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

خصومات الجمعة البيضاء

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 885 جنيه 890 جنيه سعر أسمنت النصر 870 جنية 870 جنية سعر أسمنت المهندس غير متاح غير متاح سعر اسمنت التعمير غير متاح غير متاح أسمنت أسيك المنيا غير متاح غير متاح أسمنت حورس غير متاح غير متاح أسمنت النهضة "الصخرة" 855 جنية 860 جنية أسمنت وادي النيل غير متاح غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان 855 جنية 860 جنية أسمنت العريش العسكري 880 جنيه 885 جنيه أسمنت سيناء 855 جنية 855 جنية أسمنت السويس 860 جنيه 860 جنيه أسمنت بورتلاند طرة 865 جنيه 870 جنيه أسمنت حلوان 865 جنيه 870 جنيه مصر بني سويف 875 جنيه 880 جنيه اسمنت السويدي 885 جنيه 890 جنيه جنوب الوادي 860 جنيه 860 جنيه اسمنت المسله 855 جنيه 860 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح أسمنت حلوان الواحه 785 جنيه أسمنت التوفير 785 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم غير متاح أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 940 جنية السويس للأسمنت السويس سي ووتر 910 جنية السويدي السويدي المقاوم 930 جنية

غرفة صناعة مواد البناء تطالب بتخفيف الضرائب العقارية على المصانع

صرح نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء الدكتور كمال الدسوقي قائلاً “إن الصناعة في حجة ملحة من أجل العمل على تخفيف الأعباء المالية على الصناع وخصوصاً في مجال تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغة فيها”.

كما صرح عضو غرفة صناعة مواد البناء هشام مدكور أبو العز “إن الأسعار التصديرية غير منافسة على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الطاقة والإنتاج إلى جانب أسعار النقل البحري”.

ويرجع السبب الحقيقي للإرتفاع العام بأسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.