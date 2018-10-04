أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4/10/2018 فى مصر: اسعار الحديد اليوم

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أسعار الحديد اليوم الخميس 4/10/2018 في مصر، أسعار الحديد اليوم، واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق مواد البناء المصرية، تبعاً لأحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد داخل سوق مواد البناء المصري، يقدم موقع مصر 365 تحديث أسعار حديد التسليح اليوم داخل جمهورية مصر العربية في شركات ومصانع حديد التسليح المصرية التي تجاوزت عشرين مصنعاً ، داخل السوق المصري، وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم مصادر الاقتصاد المصري، ولا تقتصر صناعة حديد التسليح على تشغيل العمالة في المصانع فقط، بل تعد عصب صناعة التشييد والبناء في مصر، وما يتبع ذلك من صناعات وأعمال ملحقة بهذا القطاع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

واستقرت أسعار حديد المصريين، وكذلك سعر طن حديد عز، وحديد العتال، وحديد عطية، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد العشري.

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وهناك العديد من الشركات الأخرى للحديد ومنها حديد أكتوبر، وحيد العشري، وحديد المعادي، وحديد قوطة، وحديد الجارحي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد السويس للصلب”.

الجدير بالذكر أن أسعار الحديد شهدت حالة من الاستقرار منذ بداية شهر أبريل السابق لعام 2018 وذلك بعد أن هبط سعر البليت عالمياً، وقد سجل متوسط سعر الحديد اليوم حوالي اثني عشر ألف ومائتين وخمسون جنيهاً.

وتعد شركة حديد عز من أهم الشركات المنتجة للحديد، وسجل سعر حديد الدخيلة أعلى سعر اليوم، يليه حديد عطية، ثم حديد بشاي، يلية حديد المصريين، وحديد المراكبي، وحديد الكومي.

أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد

صرح مصدر مسؤول في أحد المصانع الشهيرة في مجال صناعة الحديد داخل أسواق البناء المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد يعود إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص من خام البيليت، والذي كان يتم تقديره وتقييمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لهذا قد بدأت مصانع الحديد داخل الأسواق المصرية باستيراد كميات من خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالمياً”

وقد أعلن حسين أبو جاد العضو في مجلس النواب المصري عن حزب المستقبل أنه قد تقدم طب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري بخصوص الارتفاع الأخير في “أسعار مواد البناء وخصوصاً أسعار الحديد وأسعار الأسمنت”.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 850 جنيه 850 جنيه سعر أسمنت النصر 830 جنيه 830 جنيه سعر اسمنت التعمير 835 جنيه 835 جنيه أسمنت أسيك المنيا 855 جنيه 860 جنيه أسمنت حورس 850 جنيه 850 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان 830 جنية 835 جنية أسمنت العريش العسكري 850 جنيه 850 جنيه أسمنت سيناء 840 جنيه 840 جنيه أسمنت السويس 840 جنيه 840 جنيه أسمنت بورتلاند طرة 850 جنيه 850 جنيه أسمنت حلوان 850 جنيه 850 جنية مصر بني سويف 860 جنيه 860 جنيه اسمنت السويدي 850 جنيه 850 جنيه جنوب الوادي 830 جنيه 835 جنيه اسمنت المسله 830 جنيه 830 جنيه

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 900 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 910 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 880 جنيه السويدي السويدي المقاوم 890 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 750 جنيه أسمنت حلوان الواحه 750 جنيه

أسعار الحديد اليوم : سعر الحديد في مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، يقدم موقع مصر 365 أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية وتحديثها بصورة يومية، حيث إن الحديد من أهم العناصر الفلزية التي عرفتها البشرية فهو الأكثر استخداماً، ويعد من أكبر العناصر الفلزية وأكثرها استخداماً في الصناعة وتطبيقها، وفي مجال البناء والعقارات، وتقوم عليه العديد من الصناعات الأخرى.

تختلف أسعار الحديد تبعاً للعديد من العوامل، ومن أهم تلك العوامل التي تؤثر على سعر الحديد للمستهلك المصري عامل مكان التسليم سواء قام المستهلك بالشراء من المصنع مباشرة أو من خلال أحد الموزعين، كما يؤثر على سعر الحديد للمستهلك سعر الدولار الأمريكي في البنوك.

وهناك عامل اخر يؤثر على سعر الحديد وهو المكان الجغرافي وما يتبعه من زيادة في قيمة نقل وتحميل سعر طن الحديد، فأسعار الحديد تختلف في مناطق الوجه البحري عن مناطق الوجه القلبي اختلافاً يعد طفيف.

ومن أهم الشركات المصنعة لحديد التسليح داخل الأسواق المصري “شركة حديد عز، وشركة حديد المصريين، وشركة حديد بشاي، وشركة حديد العتال، وشركة حديد عطية، وشركة حديد السويس للصلب، وشركة حديد المعادي، ومصنع سرحان للصلب، و مصنع قوطة للصلب، وشركة حديد المراكبي، وشركة حديد الكوستيل، وشركة حديد عياد، وشركة حديد الكومي، وشركة حديد حديدنا، وشركة طنطا للصلب، وشركة حديد بيانكو، وشركة حديد عنتر”.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.