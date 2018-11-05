سعر الحديد والاسمنت اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018: اسعار الحديد فى مصر

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أسعار الحديد اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 في مصر، يقدم موقع مصر 365 تحديث مستمر ودائم لأسعار الأسمنت والحديد داخل سوق مواد البناء المصري، حيث يهتم العديد من المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار العقاري والعديد من المجالات الصناعية أسعار الحديد والأسمنت داخل السوق المصري حيث تعتمد تلك الصناعات على العديد من الصناعات المغذية لها والصناعات القائمة عليها داخل سوق مواد البناء المصري، حيث واصلت أسعار الحديد حالة الاستقرار داخل أسواق مواد البناء المصرية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم داخل سوق مواد البناء المصري، حيث تسود جميع الأسواق المصرية الاقتصادية حالة من الاستقرار وخصوصاً سوق مواد البناء المصري، أحدث أسعار الجملة المتداولة للحديد والأسمنت دخل سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، ويقدم أيضا تحديث لأسعار حديد التسليح اليوم داخل المصانع والشركات التي تقوم على صناعة الحديد والتي يتجاوز عددهم أكثر من عشرين مصنع وشركة.

الجدير بالذكر أن سوق مواد البناء المصري كغيره من الأسواق الاقتصادي يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

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وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة حديد التسليح وعلى قائمتها “حديد المصريين، و حديد عز، وحديد عطية، وحديد العتال، وحديد بشاي، وحديد المراكبي، وحيد الجيوشي، وحديد العشري، وحديد مصر ستيل”.

أسعار الحديد اليوم

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 1000 جنيه 1000 جنيه سعر أسمنت النصر غير متاح غير متاح سعر أسمنت المهندس 980 جنية 990 جنية سعر اسمنت التعمير غير متاح غير متاح أسمنت أسيك المنيا غير متاح غير متاح أسمنت حورس غير متاح غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص غير متاح غير متاح أسمنت ميدكوم اسوان 870 جنية 875 جنية أسمنت العريش العسكري 875 جنيه 880 جنيه أسمنت سيناء 875 جنيه 880 جنيه أسمنت السويس غير متاح غير متاح أسمنت بورتلاند طرة غير متاح غير متاح أسمنت حلوان غير متاح غير متاح مصر بني سويف 875 جنيه 880 جنيه اسمنت السويدي غير متاح غير متاح جنوب الوادي 870 جنيه 875 جنيه اسمنت المسله 870 جنيه 875 جنيه

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم 1000 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 1010 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر غير متاح السويدي السويدي المقاوم غير متاح

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 855 جنيه أسمنت حلوان الواحه غير متاح

عوامل تؤثر على أسعار الحديد بمصر

ومن أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المصرية “الجنيه”، حيث أن أغلب المكونات التي تدخل في صناعة “حديد التسليح” داخل السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، ومن أهم تلك المكونات:

الخردة.

الحديد الاسفنجي.

العروق.

الفحم، وغيرها من العديد من المكونات.

ويدخل أيضا في صناعة الحديد داخل الأسواق المصرية العديد من المدخلات المحلية سواء كانت تكاليف الطاقة “الكهرباء”، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمالة داخل المصانع والشركات، وتؤثر كل تلك العوامل بطريقة أو بأخرى على عدم استقرار أسعار حديد التسليح داخل سوق مواد البناء المصرية، كما تؤثر سياسة العرض والطلب على أسعار الحديد في السوق المصري مثل سائر السلع الأخرى التي تؤثر عليها سياسة العرض والطلب.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بمصر

أعلن أحد المسؤولين في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصري هو نقص المعروض من الأسمنت، على الرغم من توافر العديد من شركات ومصانع الأسمنت في جمهورية مصر العربية، والتي يتجاوز عددها عشرين مصنع أسمنت، وذلك بعد أن تم طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قد قامت باستغلال لك الأزمة لمساعدة التجار في السوق إلى زيادة سعر طن الأسمنت على المستهلك المصري”.

غرفة صناعة مواد البناء: تطالب بتخفيف الضرائب العقارية على المصانع

صرح نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء الدكتور كمال الدسوقي قائلاً “إن الصناعة في حجة ملحة من أجل العمل على تخفيف الأعباء المالية على الصناع وخصوصاً في مجال تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغة فيها”.

كما صرح عضو غرفة صناعة مواد البناء هشام مدكور أبو العز قائلاً “إن الأسعار التصديرية غير منافسة على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الطاقة والإنتاج إلى جانب أسعار النقل البحري”.