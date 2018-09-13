أسعار الحديد اليوم الخميس 13/9/2018: تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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أسعار الحديد اليوم الخميس 13-9-2019 داخل الأسواق المصرية، حيث انخفضت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية بعد حالة الاستقرار التي قد شهدتها البلاد مؤخرًا، بينما ظهرت العديد من التحركات داخل سوق الأسمنت، حيث غابت عن الساحة من جديد بعض الشركات بينما شهدت أسعار الأسمنت البورتلاندي العديد من التغيرات في بعض الأنواع، وفي هذا المقال ننشر أسعار الحديد اليوم في مصر، حيث شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء خلال شهر مارس السابق لعام 2018، فقد ارتفع سعر الحديد بقيمة مالية تتراوح ما بين ثمانمائة إلى ألف ومائتين جنيهاً ليتخطي الحديد حاجز ثلاثة عشر ألف جنيه لمدة شهرين.

شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار منذ بداية شهر أبريل السابق لعام 2018 وذلك بعد أن هبط سعر البليت عالمياً، وقد سجل متوسط سعر الحديد اليوم حوالي اثني عشر ألف ومائتين وخمسون جنيهاً.

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وتعد شركة حديد عز من أهم الشركات المنتجة للحديد، وسجل سعر حديد الدخيلة أعلى سعر اليوم، يليه حديد عطية، ثم حديد بشاي، يلية حديد المصريين، وحديد المراكبي، وحديد الكومي.

وسجل أدنى سعر للحديد خلال تعاملات اليوم “حديد اركو، وحديد طنطا للصلب، وحديد سرحان، وحديد السويس للصلب، وحديد بيانكو.

وهناك العديد من الشركات الأخرى للحديد ومنها حديد أكتوبر، وحيد العشري، وحديد المعادي، وحديد قوطة، وحديد الجارحي، وحديد الجيوشي، وحديد مصر ستيل، وحديد السويس للصلب”.

أسعار الحديد اليوم : سعر الحديد في مصر

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 12330 جنيه 12350 جنيه اسعار حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد العتال 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد عطيه 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المراكبي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المصريين 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 12200 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد المعادي 11950 جنيه 11950 جنيه اسعار حديد العشري 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد الجيوشي 12250 جنيه 12250 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 12220 جنيه 12250 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018: سعر الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة من الاستقرار في تعاملاتها اليوم بالأسواق المصرية، حيث استقرت أغلب اسعار طن الاسمنت فى الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال تعاملاتها اليوم بينما غاب عن الساحة عدد منهم من جديد بينما أكدت باقي الشركات على استقرارها بوجه عام واستقرار سعر الاسمنت الذي بقيت عليه خلال يوم أمس في الأسواق المصرية على الرغم من لجوء عدد منهم إلى خفض الأسعار بشكل طفيف، من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية بينما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” استقرار كبير على أسعاره ماعدا طن أسمنت المقاوم الذي شهد ارتفاع طفيف خلال اليوم، وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط شهدت أسعارها حالة من الاستقرار حيث استقرت أسعار الشركات المنتجة ما بين الصعود والانخفاض علي ما تم التعامل به مؤخرًا في السوق المصري.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اسم المنتج اقل سعر اعلي سعر سعر اسمنت المسلح 900 جنيه 900 جنيه سعر أسمنت النصر 845 جنيه 850 جنيه سعر أسمنت اسيوط "المهندس" 890 جنيه 890 جنيه سعر اسمنت التعمير 850 جنيه 850 جنيه أسمنت أسيك المنيا 855 جنيه 860 جنيه أسمنت حورس 850 جنيه 850 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 860 جنيه 860 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان 840 جنيه 845 جنيه أسمنت العريش العسكري 860 جنيه 860 جنيه أسمنت سيناء 850 جنيه 850 جنيه أسمنت السويس 860 جنيه 865 جنيه أسمنت بورتلاند طرة 870 جنيه 875 جنيه أسمنت حلوان 870 جنيه 875 جنية مصر بني سويف 865 جنيه 865 جنيه اسمنت السويدي 900 جنيه 900 جنيه جنوب الوادي 845 جنيه 845 جنيه اسمنت المسله 840 جنيه 845 جنيه

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1800 جنية سيناء للاسمنت الابيض سوبر سيناء 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1750 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة 1770 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1800 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 770 جنيه أسمنت حلوان الواحه 770 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 890 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 935 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 890 جنيه السويدي السويدي المقاوم 930 جنيه

أسعار الحديد اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018: أسباب الزيادة الأخيرة

صرح مصدر مسؤول في أحد المصانع الشهيرة في مجال صناعة الحديد داخل أسواق البناء المصرية قائلاً “إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الحديد يعود إلى قيام المصانع باستهلاك المخزون الخاص من خام البيليت، والذي كان يتم تقديره وتقييمه بسعر الشراء منذ عام، ونتيجة لهذا قد بدأت مصانع الحديد داخل الأسواق المصرية باستيراد كميات من خام البيليت بالسعر الجديد بعد ارتفاعه عالمياً”

وقد أعلن حسين أبو جاد العضو في مجلس النواب المصري عن حزب المستقبل أنه قد تقدم طب إحاطة إلى رئيس البرلمان المصري بخصوص الارتفاع الأخير في “أسعار مواد البناء وخصوصاً أسعار الحديد وأسعار الأسمنت”.

تثبيت أسعار الحديد خلال سبتمبر الجاري

أعلنت مصانع حديد التسليح المصرية عن تثبيت أسعار الحديد خلال شهر سبتمبر لعام 2018، وذلك للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض سعر حديد المصريين عن سعر الحديد بمائة وخمسين جنيهاً لطن الحديد، وأكد مصانع الحديد عن استمرار زيادة أسعار التكلفة الإنتاجية لحديد التسليح مع الزيادة المطردة في “أسعار صرف الدولار الأمريكي”.

وأعلنت مجموعة حديد عز عن تثبيت أسعار منتجاتها عند ستة آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت “مجموعة بشاي” عن تثبيت أسعارها لطن الحديد منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن عضو غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى للصلب طارق الجيوشي تعليقاً على قرار تثبيت أسعار الحديد خلال شهر سبتمبر حيث أعلن “إن قرار التثبيت قراراً من المنتجين في ظل حالة الركود الشديدة التي أصابت السوق خلال الآونة الأخيرة”.

كما أشار “إلى أن معدلات القوة الشرائية قد شهدت انخفاضاً شديداً خلال الفترة السابقة، وهو ما انعكس بشكل طبيعي على معدلات البيع، وبالتالي لجأت مصانع الحديد إلى تثبيت الأسعار خلال شهر سبتمبر لعام 2018”.

وأكد الجيوشي “إن الأعباء تزداد يوماً بعد الآخر على المنتجين في ظل ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي”، وأضاف “أنه في الوقت ذاته إن المستهلك والمواطن المصري لم يعد يتحمل زيادات جديدة في أسعار الحديد والاسمنت في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار أغلب السلع والمنتجات بالسوق”.

ومنذ بداية شهر سبتمبر لعام 2018 فقد خفضت “مجموعة صلب مصر” التي تضم كل من “السويس للصلب، وآل عطية، والعتال” أسعار شهر أغسطس 2018.

قطاع الأعمال: لا صحة لتصفية الحديد والصلب

صرحت وزارة قطاع الأعمال “أنه لا صحة مطلقاً لما تردد خلال الفترة السابقة بشأن الاتجاه إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات الوزارة”.

وقد أصدرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم “إن ذلك يأتي في إطار الحرص على توضيح الحقائق إلى الرأي العام المصري، وانتهاج الشفافية في إدارة ملف الأصول المملوكة للدولة”، وأوضح البيان “إن الأولوية لتطوير الشركة فنياً، ومالياً، وإدارياً تبعاً لدراسات الجدوى المتخصصة”.

وأكد البيان “أنه قد تم تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة بشكل تجريبي بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران، وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد، وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي يتم استخراج المادة الخام منها”.

مشاركة شركات مصرية في معرض “إعمار ليبيا”

أكد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المهندس أحمد عبدالحميد “إن عدد من شركات مواد البناء المصرية سوف تشارك في معرض إعادة إعمار ليبيا، ومن المقرر إقامته بإحدى المدن الليبية خلال شهر مارس القادم لعام 2019”.

وأكد “إن معرض إعادة إعمار ليبيا سوف يشهد طرح الفرص المتاحة بمجال إعادة الإعمار داخل ليبيا، وتحديداً في مدينتي طرابلس وبني غازي، والتي تقدر تكلفتها بما يتراوح من مائة إلى مائة وعشرين مليار دولار أمريكي تبعاً لتقارير قد تم إعدادها من قبل الأمم المتحدة والحكومة الليبية”.

وأضاف “إن حوالي اثنى عشر شركة مصرية قد أعلنت عن رغبتها في المشاركة في مجالات إعادة إعمار ليبيا وتحديداً في قطاعات الأسمنت، والسيراميك، والرخام، والمواسير، والمواد العازلة، متوقعة وجود تسهيلات كبيرة للشركات المصرية من الجانب الليبي، مما يجعل هناك فرصاً واعده أمام قطاع مواد البناء المصرية في مجال إعادة الإعمار”.

شعبة مواد البناء تقترح إقامة مدينة صناعية

طالب رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني عن إقامة مدينة صناعية عملاقة تضم جميع الصناعات التي يحتاجها المواطن، وذلك بهدف توفير جميع المنتجات والسلع، وعدم اقتصارها على منتجين بعينهم”.

وأضاف “إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد صرح عملاق، ونحن بحاجة إلى مدينة صناعية متكاملة على غرار العاصمة الإدارية”، وأضاف “إن العاصمة الإدارية إذا أردت أن تبني أو تطور أي شيء فيها سوف تجد أن جميع الإمكانيات موجودة سواء بنية تحتية أو كهرباء، ومياه، ونحن بحاجة إلى مدينة صناعية على هذا المنوال”.

وأضاف “إن إقامة مدينة صناعية عملاقة تقوم عليها الحكومة تعد حلم يمكن تحقيقه، وذلك لأنها ستتاح بها كافة الإمكانيات، وهو ما يجعل دخول استثمارات جديدة فيها أمر سهل جداَّ خاصة في ظل إتاحة بنية تحتية قوية بها”.