اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 10/7/2017 بالأسواق

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 10/7/2017 بالأسواق
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 10/7/2017.. استقرارا تعاملات الحديد اليوم و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 10/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم  مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10900 جنيه
حديد بشايغير متاح10850 جنيه
حديد العتال10350 جنيه10750 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10750 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10650 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10650 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10500 جنيه
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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 10/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح800 جنية
أسمنت النصرالنصر775 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد 770 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير750 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك780 جنيه
أسمنت حورسحورس770 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة750 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري758 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص788 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري750 جنيه
أسمنت سيناءسيناء750 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر793 جنيه
السويس للأسمنتالسويس758 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة758 جنية
أسمنت تكنو تكنو750 جنيه
أسمنت حلوانحلوان758 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف788 جنية
السويديالسويدي800 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي750 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله750 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل730 جنية
الشركة القومية للأسمنت730 جنية
أسمنت حلوان718 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم830 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر810 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار810 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر810 جنيه
السويديالسويدي المقاوم810 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 10/7/2017: إنخفاض جديد في أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

انخفضت أسعار تعاملات شركات الأسمنت في مصر خلال اليوم، حيث انخفض سعر طن الاسمنت بعدد من الشركات المنتجة بالأسواق المصرية، فقد انخفض سعر الاسمنت البورتلاندي بعدد من الشركات المنتجة بينما استقر سعر الأسمنت الأبيض وخالفه كلاً من أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” ونظيره من الأسمنت المخلوط، حيث انخفضت أسعار تعاملات بالأسواق اليوم بجميع الشركات المنتجة وذلك مقارنة بأسعار الأسمنت التي جرى التعامل بها يوم أمس في السوق المصري.