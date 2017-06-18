ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017 بالأسواق

Advertisements

ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد 18/6/2017 بالأسواق، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العملة الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة جديدة من الارتفاعات على أسعار بعض الشركات، حيث تباينت الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها يوم أمس، بينما استقر سعر طن الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى، الذى اختفى عن الساحة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري، وتشابه في هذا الاختلاف والتباين ايضًا سعر طن الأسمنت الأبيض بجميع شركاته، حيث استقرت أسعار جميع الشركات خلال الأيام القليلة الماضية على سعر الأسمنت بجميع أنواعه ولم تتغير على غرار تغير بعض أنواع أسعار الأسمنت الأخرى، أما عن أسعار الأسمنت المخلوط.

Advertisements

وقد عادت الشركة القومية للأسمنت مرة أخرى إلى ساحة البناء في غياب ل لم يطول، بينما جاء اسعار باقى الشركات مستقرة كما تم التعامل بها يوم أمس، وتغيرات بسيطة طرأت على تعاملات أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر عن مثيلاتها اليوم، حيث حضرت جميع الشركات بالسوق المصرية واستقرت تعاملاتها.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاحد 18/6/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 715 جنية أسمنت النصر النصر 675 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 728 جنيه الفهد الفهد 678 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 665 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 683 جنيه أسمنت حورس حورس 673 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 673 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 675 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 688 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 673 جنيه أسمنت العريش العسكري 668 جنيه أسمنت سيناء سيناء 663 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 683 جنيه السويس للأسمنت السويس 675 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 683 جنية أسمنت تكنو تكنو 668 جنيه أسمنت حلوان حلوان 683 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 700 جنية السويدي السويدي 710 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 688 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 688 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 640 جنية الشركة القومية للأسمنت 645 جنية أسمنت حلوان الواحة 650 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 738 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 708 جنية لافارج للأسمنت قاهر البحار 735 جنية السويس للأسمنت السويس سي ووتر 708 جنية السويدي السويدي المقاوم 723 جنيه

اقرأ ايضًا:

تعرف على أسعار الدواجن واللحوم اليوم في مصر .

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017: الصناعات الهندسية تؤكد على أن مصلحة الصناعة الوطنية في فرض رسوم إغراق على حديد التسليح

ورد في تصريحات رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، رسالة إلى المصانع المصرية، حيث أكد عليهم أن يعملوا على الاستفادة القصوى من تبعات وتأثيرات هذا القرار الهام، حيث قال: ” إن المصانع المصرية العاملة فى قطاع الحديد يجب أن تستفيد على أكمل وجه من هذا القرار”، وعن طريق هذه الاستفادة قال: “وذلك عن طريق طرح منتجات مصرية تناظر مثيلتها المستوردة وبأسعار تنافسية”.

أكد السيد رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحاته الأخيرة فيما يخص القرار الصادر بشأن فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، وتحديدًا التي تم فرضها على “أسياخ ولفائف وقضبان” الحديد، والتي يتم استيرادها من عدد من الدول مثل تركيا والصين بالإضافة إلى جانب الأوكراني، أن هذا القرار ذات أهمية بالغة، حيث تصب المصلحة الخاصة به على صالح الصناعة المحلية الوطنية، حيث اعتبره المهندس هو المحطة الأولى قاطرة النمو المفروضة خلال المرحلة المقبلة .

جدير بالذكر أن رئيس غرفة الصناعة الهندسية قد نوه على أهمية هذه القرارات الاقتصادية قائلاً: “ونوه بأهمية مثل هذه القرارات الاقتصادية التى تساعد على إزالة المعوقات التى تواجه قطاع الصناعات الوطنية ” .

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم، بعد ان أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى الأسواق، بعد أن تم فرض قرار الحكومة الذي قد صدر الأسبوع الماضي والخاص برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.