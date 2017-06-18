ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017 بالأسواق

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ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017 بالأسواق
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد 18/6/2017 بالأسواق، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العملة الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة جديدة من الارتفاعات على أسعار بعض الشركات، حيث تباينت الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها يوم أمس، بينما استقر سعر طن الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى، الذى اختفى عن الساحة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري، وتشابه في هذا الاختلاف والتباين ايضًا سعر طن الأسمنت الأبيض بجميع شركاته، حيث استقرت أسعار جميع الشركات خلال الأيام القليلة الماضية على سعر الأسمنت بجميع أنواعه ولم تتغير على غرار تغير بعض أنواع أسعار الأسمنت الأخرى، أما عن أسعار الأسمنت المخلوط.

وقد عادت الشركة القومية للأسمنت مرة أخرى إلى ساحة البناء في غياب ل لم يطول، بينما جاء اسعار باقى الشركات مستقرة كما تم التعامل بها يوم أمس، وتغيرات بسيطة طرأت على تعاملات أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر عن مثيلاتها اليوم، حيث حضرت جميع الشركات بالسوق المصرية واستقرت تعاملاتها.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاحد 18/6/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح715 جنية
أسمنت النصرالنصر675 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس728 جنيه
الفهدالفهد 678 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير665 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك683 جنيه
أسمنت حورسحورس673 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة673 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري675 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص688 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان673 جنيه
أسمنت العريشالعسكري668 جنيه
أسمنت سيناءسيناء663 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر683 جنيه
السويس للأسمنتالسويس675 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة683 جنية
أسمنت تكنو تكنو668 جنيه
أسمنت حلوانحلوان683 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف700 جنية
السويديالسويدي710 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي688 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله688 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل 640 جنية
الشركة القومية للأسمنت 645 جنية
أسمنت حلوان الواحة650 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم738 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر708 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار735 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر708 جنية
السويديالسويدي المقاوم723 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017: الصناعات الهندسية تؤكد على أن مصلحة الصناعة الوطنية في فرض رسوم إغراق على حديد التسليح

ورد في تصريحات رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، رسالة إلى المصانع المصرية، حيث أكد عليهم أن يعملوا على الاستفادة القصوى من تبعات وتأثيرات هذا القرار الهام، حيث قال: ” إن المصانع المصرية العاملة فى قطاع الحديد يجب أن تستفيد على أكمل وجه من هذا القرار”، وعن طريق هذه الاستفادة قال: “وذلك عن طريق طرح منتجات مصرية تناظر مثيلتها المستوردة وبأسعار تنافسية”.

أكد السيد رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحاته الأخيرة فيما يخص القرار الصادر بشأن فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، وتحديدًا التي تم فرضها على “أسياخ ولفائف وقضبان” الحديد، والتي يتم استيرادها من عدد من الدول مثل تركيا والصين بالإضافة إلى جانب الأوكراني، أن هذا القرار ذات أهمية بالغة، حيث تصب المصلحة الخاصة به على صالح الصناعة المحلية الوطنية، حيث اعتبره المهندس هو المحطة الأولى قاطرة النمو المفروضة خلال المرحلة المقبلة .

جدير بالذكر أن رئيس غرفة الصناعة الهندسية قد نوه على أهمية هذه القرارات الاقتصادية قائلاً: “ونوه بأهمية مثل هذه القرارات الاقتصادية التى تساعد على إزالة المعوقات التى تواجه قطاع الصناعات الوطنية ” .

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18/6/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم، بعد ان أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى الأسواق، بعد أن تم فرض قرار الحكومة الذي قد صدر الأسبوع الماضي والخاص برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10500 جنيه
حديد بشايغير متاحغير متاح
حديد العتال10350 جنيه10350 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10350 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10250 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10350حنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10200 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10200 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10200 جنيه