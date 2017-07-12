اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: انخفاض جديد في سوق الأسمنت

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017.. استقرارا تعاملات الحديد اليوم و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: “رسوم إغراق” السبب وراء ارتفاع سعر حديد التسليح

خرجت تصريحات السيد رئيس شعبة مواد البناء التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، مؤكدة على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد في مصر في الآونة الأخيرة يرجع إلى رفع رسوم إغراق الواردات التي قد تفرضها الحكومة المصرية على الحديد المستورد والتي قد يترتب عليها نقص كمية المستورد من الحديد بالأسواق المصرية.

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صدر فى وقت سابق قرار من السيد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مؤكدة على أن القرار الذي اقتضى بفرض رسوم إغراق على الواردات والتي من ضمنها منتج حديد التسليح الذي يتم استيراده في أوكرانيا، أو تركيا، أو الصين و يعادل 17% من إجمالي الحديد الذي يتم تصنيعه في مصر هو السبب وراء زيادة الأسعار الجديدة.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: ارتفاع جديد في أسعار الأسمنت البورتلاندي

شهدت أسعار شركات الأسمنت حالة من الانخفاض في تعاملاتها بالأسواق المصرية اليوم، حيث استقر سعر طن الاسمنت بعدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي بالأسواق المصرية بينما لاحق الأسمنت المسلح انخفاض اخر على سعر الطن فيه، بينما استقر سعر الاسمنت البورتلاندي في عدد من الشركات المنتجة الأخرى، وقد شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية وأخذ نفس حذوه كلاً من أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” ونظيره من الأسمنت المخلوط، حيث استقرت أسعار تعاملات بالأسواق اليوم بجميع الشركات المنتجة وذلك مقارنة بأسعار الأسمنت التي جرى التعامل بها يوم أمس في السوق المصري.

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 805 جنية أسمنت النصر النصر 770 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 830 جنيه الفهد الفهد 770 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 748 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 780 جنيه أسمنت حورس حورس 768 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 768 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 743 جنيه أسمنت سيناء سيناء 743 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 745 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 745 جنية أسمنت تكنو تكنو 750 جنيه أسمنت حلوان حلوان 758 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 783 جنية السويدي السويدي 800 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 748 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1640 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1550 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 730 جنية الشركة القومية للأسمنت 730 جنية أسمنت حلوان 718 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 840 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 818 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 860 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 818 جنيه السويدي السويدي المقاوم 818 جنيه

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10500 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي غير متاح 10850 جنيه حديد العتال 10350 جنيه 10750 جنيه حديد عطيه 10350 جنيه 10750 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10250 جنيه 10650 جنيه حديد المصريين 10350حنيه 10650 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10200 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10200 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10200 جنيه 10500 جنيه