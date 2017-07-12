اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: انخفاض جديد في سوق الأسمنت

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: انخفاض جديد في سوق الأسمنت
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017.. استقرارا تعاملات الحديد اليوم و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: “رسوم إغراق” السبب وراء ارتفاع سعر حديد التسليح

خرجت تصريحات السيد رئيس شعبة مواد البناء التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، مؤكدة على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد في مصر في الآونة الأخيرة يرجع إلى رفع رسوم إغراق الواردات التي قد تفرضها الحكومة المصرية على الحديد المستورد والتي قد يترتب عليها نقص كمية المستورد من الحديد بالأسواق المصرية.

صدر فى وقت سابق قرار من السيد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مؤكدة على أن القرار الذي اقتضى بفرض رسوم إغراق على الواردات والتي من ضمنها منتج حديد التسليح الذي يتم استيراده في أوكرانيا، أو تركيا، أو الصين و يعادل 17% من إجمالي الحديد الذي يتم تصنيعه في مصر هو السبب وراء زيادة الأسعار الجديدة.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: ارتفاع جديد في أسعار الأسمنت البورتلاندي

شهدت أسعار شركات الأسمنت حالة من الانخفاض في تعاملاتها بالأسواق المصرية اليوم، حيث استقر سعر طن الاسمنت بعدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي بالأسواق المصرية بينما لاحق الأسمنت المسلح انخفاض اخر على سعر الطن فيه، بينما استقر سعر الاسمنت البورتلاندي في عدد من الشركات المنتجة الأخرى، وقد شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية وأخذ نفس حذوه كلاً من أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” ونظيره من الأسمنت المخلوط، حيث استقرت أسعار تعاملات بالأسواق اليوم بجميع الشركات المنتجة وذلك مقارنة بأسعار الأسمنت التي جرى التعامل بها يوم أمس في السوق المصري.

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 12/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح805 جنية
أسمنت النصرالنصر770 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس830 جنيه
الفهدالفهد 770 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير748 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك780 جنيه
أسمنت حورسحورس768 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة745 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري755 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص768 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري743 جنيه
أسمنت سيناءسيناء743 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر750 جنيه
السويس للأسمنتالسويس745 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة745 جنية
أسمنت تكنو تكنو750 جنيه
أسمنت حلوانحلوان758 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف783 جنية
السويديالسويدي800 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي748 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله738 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1640 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1550 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل730 جنية
الشركة القومية للأسمنت730 جنية
أسمنت حلوان718 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم840 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر818 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار860 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر818 جنيه
السويديالسويدي المقاوم818 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 12/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم  مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10900 جنيه
حديد بشايغير متاح10850 جنيه
حديد العتال10350 جنيه10750 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10750 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10650 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10650 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10500 جنيه
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