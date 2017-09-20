اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/9/2017: استقرار أسعار مواد البناء في مصر

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/9/2017: استقرار أسعار مواد البناء في مصر
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/9/2017.. شهدت سعر الحديد والصلب بالإضافة إلى سعر الاسمنت خلال تعاملات اليوم التي ق جرت على عمليات البيع والشراء حالة من الاستقرار  بوجه عام حيث استقرت تعاملات مواد البناء اليوم على كافة أسعار الشركات المنتجة لكلاً من الحديد والأسمنت بعد موجة من التذبذب التي قد ظهرت في الآونة الأخيرة حيث انخفض سعر الأسمنت البورتلاندي فى عدد من الشركات خلال تعاملاته بالأيام الماضية ليأتي حاليا ويأخذ مسلك الحديد فى الاستقرار بينما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض بجميع الشركات بالإضافة إلى استقرار سعر الطن في شركات الأسمنت المقاوم سي ووتر واستقرت الأسمنت المخلوط من جهة أخرى علي جميع الانواع مقارنة بما جاء من تعاملات في الفترة الاخيرة.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح775 جنيه
أسمنت النصرالنصر738 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس813 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير838 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك760 جنيه
أسمنت حورسحورس750 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة733 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري748 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص750 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري745 جنيه
أسمنت سيناءسيناء738 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر745 جنيه
السويس للأسمنتالسويس760 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة760 جنيه
أسمنت تكنو تكنو725 جنيه
أسمنت حلوانحلوان760 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف763 جنيه
السويديالسويدي775 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي740 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله735 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل683 جنية
الشركة القومية للأسمنت683 جنية
أسمنت حلوان673 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم820 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر800 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار810 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر798 جنيه
السويديالسويدي المقاوم800 جنيه
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اسعار الحديد اليوم الاربعاء 20/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11900 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11800 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11800 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11600 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11750 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11750 جنيه
حديد المعادي11550 جنيه11550 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11600 جنيه
حديد العشري11600 جنيه11600 جنيه
حديد الجيوشي11600 جنيه11600 جنيه
حديد مصر ستيل11600 جنيه11600 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 20/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: تراجع الأسمنت وارتفاع الحديد

تستقر أسعار مواد البناء فى مصر بشكل كبير فى خلال تعاملات اليوم والايام الاخيرة بوجه عام بعد أن شهدت أسعار الحديد قفزة قوية على سعر طن الحديد بعد أن أعلن أصحاب الشركات المنتجة ارتفاعه مرة أخرى بعد ارتفاع المواد الخام العالمية المصنعة بينما من جهة أخرى وع تراجع سعر الدولار في مصر خلال الايام الأخيرة شهدت عدد من السلع انخفاض جديد على سعرها حيث شركة الأسمنت في مصر تراجع ملحوظًا علي أسعارها في الأونة الأخيرة وذلك بالنسبة إلى أسعارها السابقة في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي وتوجد حالة من التراجع في عملية البناء في البناء بشكل ملحوظ وخاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج أو الراغبين فى تشطيب الشقق السكنية من أجل استقرار جديد على حياتهم وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام إلى ارتفاعات لم تصل لها من قبل وخاصة ارتفاع أسعار الحديد بجميع الشركات والتي ترتب عليها تراجع حجم المبيعات في مصر.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 20/9/2017: ألف جنيه زيادة في سعر طن الحديد

خرجت بعض التصريحات المشيرة إلى وجود زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر حيث أكد البعض أن الزيادة الجديدة المتوقعة على الحديد والصلب قد بلغت قيمتها حوالى ألف جنيه داخل السوق المحلي خلال الشهر الجاري، وعلى الرغم من إعلان مصانع الحديد العاملة في السوق المحلية أسعار الحديد فى مطلع الشهر الحالي إلا أنه قد لاحقت الأسعار زيادة ثانية بعد عدة أيام تقوم مصانع الحديد المصرية برفع قيمة أسعار الحديد مرتين متتاليتين خلال نفس الشهر.