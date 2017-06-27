اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 28/6/2017: استقرار تعاملات الحديد والأسمنت في ثالث أيام عيد الفطر

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 28/6/2017: استقرار تعاملات الحديد والأسمنت في ثالث أيام عيد الفطر
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليومالاربعاء 28/6/2017 اليوم  بالأسواق، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 28/6/2017: الصناعات الهندسية تؤكد على أن مصلحة الصناعة الوطنية في فرض رسوم إغراق على حديد التسليح

ورد في تصريحات رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، رسالة إلى المصانع المصرية، حيث أكد عليهم أن يعملوا على الاستفادة القصوى من تبعات وتأثيرات هذا القرار الهام، حيث قال: ” إن المصانع المصرية العاملة فى قطاع الحديد يجب أن تستفيد على أكمل وجه من هذا القرار”، وعن طريق هذه الاستفادة قال: “وذلك عن طريق طرح منتجات مصرية تناظر مثيلتها المستوردة وبأسعار تنافسية”.

أكد السيد رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحاته الأخيرة فيما يخص القرار الصادر بشأن فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، وتحديدًا التي تم فرضها على “أسياخ ولفائف وقضبان” الحديد، والتي يتم استيرادها من عدد من الدول مثل تركيا والصين بالإضافة إلى جانب الأوكراني، أن هذا القرار ذات أهمية بالغة، حيث تصب المصلحة الخاصة به على صالح الصناعة المحلية الوطنية، حيث اعتبره المهندس هو المحطة الأولى قاطرة النمو المفروضة خلال المرحلة المقبلة .

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 28/6/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح720 جنية
أسمنت النصرالنصر680 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس730 جنيه
الفهدالفهد 683 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير670 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك693 جنيه
أسمنت حورسحورس678 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة673 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري673 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص683 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان670 جنيه
أسمنت العريشالعسكري670 جنيه
أسمنت سيناءسيناء665 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر680 جنيه
السويس للأسمنتالسويس690 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة683 جنية
أسمنت تكنو تكنو670 جنيه
أسمنت حلوانحلوان683 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف700 جنية
السويديالسويدي723 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي670 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله668 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل 650 جنية
الشركة القومية للأسمنت 650 جنية
أسمنت حلوان الواحة 648 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم735 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر728 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار748 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر728 جنية
السويديالسويدي المقاوم740 جنيه
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احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 28/6/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها في الفترة الأخيرة، بعد ان أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى الأسواق، بعد أن تم فرض قرار الحكومة الذي قد صدر الأسبوع الماضي والخاص برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10500 جنيه
حديد بشايغير متاحغير متاح
حديد العتال10350 جنيه10350 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10350 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10250 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10350حنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10200 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10200 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10200 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 28/6/2017: استقرار تعاملات شركات الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة جديدة من الاستقرار على أسعار الشركات المنتجة، حيث استقرت الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها يوم أمس، بينما استقر سعر طن الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى، الذى اختفى عن الساحة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.

استقر تعاملات سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بما جاء في تعاملاته مع سعر الطن يوم أمس بجميع شركاته، حيث استقرت أسعار جميع الشركات خلال الأيام القليلة الماضية على سعر طن الأسمنت الأبيض ولم تتغير على غرار تغير بعض أنواع أسعار الأسمنت الأخرى، وشابهه في تعاملات اليوم أسعار الأسمنت المخلوط، فقد استقرت تعاملات اليوم فيه على جميع الشركات المنتجة، كما استقر سعره ايضًا يوم أمس، وعن أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر عن مثيلاتها اليوم، حيث حضرت جميع الشركات بالسوق المصرية مع وجود ارتفاعات متفاوتة فى تعاملاتها.