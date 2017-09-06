اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017 بالأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017 بالأسواق المصرية
أسباب ارتفاع سعر الحديد فى مصر على الرغم من ثباته عالميًا

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017.. اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء في أخر أيام عيد الأضحى

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار داخل شركات الأسمنت في إطار تعاملاتها داخل السوق المحلي خلال اليوم حيث عادت بعض الشركات إلى الساحة من جديد وقد استقر سعر طن الأسمنت لعدد منها بينما حدث العكس في غيرها كما استقرت تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء الرئيسية مقارنة بأسعار يوم أمس وقد شهدت أسعار الأسمنت الأبيض حالة من الإستقرار فى إطار تعاملاته داخل سوق البناء، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على أغلب الشركات مقارنة تعاملاتها في الأيام الماضية وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق حالة من الاستقرار.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017: ارتفاع جديد فى أسعار الحديد خلال أيام

خرجت بعض التصريحات الصحفية من قبل السيد طارق الجيوشي، والذي يشغل منصب عضو غرفة الصناعات المعدنية، ويعمل حاليًا كرئيس لمجموعة الجيوشى للصلب، المؤكدة علي أن السوق المحلية فى البلاد قد تفاجأت بتسجيل ارتفاعات جديدة علي سعر المادة الخام المستخدمة في التصنيع “البلت” وجاء هذا الارتفاع  عالميًا ليكون من خلاله قد سجلت ارتفاع يساوي 500 دولار وذلك في سعر الطن الواحد لتشهد الأسواق العالمية بوجه عام زيادة جديدة بعد فترة من الثبات على أسعار الطن الواحد، كما أكد الجيوشي على أنه بالنسبة إلى حساب تكلفة إنتاج الحديد فى مصر ليس لها علاقة بالقرارات التى تتخذها الدولة.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء 6/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11850 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11800 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11750 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11750 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11500 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11650 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11550 جنيه
حديد المعاديغير متاح1150 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11550 جنيه
حديد العشري11550 جنيه11550 جنيه
حديد الجيوشي11550 جنيه11550 جنيه
حديد مصر ستيل11550 جنيه11550 جنيه
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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح800 جنيه
أسمنت النصرالنصر743 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس815 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير740 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك768 جنيه
أسمنت حورسحورس755 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة745 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري758 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص758 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري750 جنيه
أسمنت سيناءسيناء743 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر748 جنيه
السويس للأسمنتالسويس778 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة778 جنيه
أسمنت تكنو تكنو730 جنيه
أسمنت حلوانحلوان778 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف763 جنيه
السويديالسويدي790 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي745 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله743 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل690 جنية
الشركة القومية للأسمنت690 جنية
أسمنت حلوان683 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم815 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر803 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار815 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر800 جنيه
السويديالسويدي المقاوم800 جنيه
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