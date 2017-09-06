اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017 بالأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017.. اسعار وتعاملات جرت خلال اليوم على كلا من طن الحديد و الأسمنت بالأسواق، حيث يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017.. استقرار تعاملات سوق البناء في أخر أيام عيد الأضحى

شهدت الأسواق المصرية حالة من الاستقرار داخل شركات الأسمنت في إطار تعاملاتها داخل السوق المحلي خلال اليوم حيث عادت بعض الشركات إلى الساحة من جديد وقد استقر سعر طن الأسمنت لعدد منها بينما حدث العكس في غيرها كما استقرت تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء الرئيسية مقارنة بأسعار يوم أمس وقد شهدت أسعار الأسمنت الأبيض حالة من الإستقرار فى إطار تعاملاته داخل سوق البناء، جدير بالذكر أنه قد شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” حالة من الاستقرار على أغلب الشركات مقارنة تعاملاتها في الأيام الماضية وبالنسبة إلى الأسمنت المخلوط فقد شهدت تعاملاته في اسواق البناء بعد عودة باقي الشركات إلى السوق حالة من الاستقرار.

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017: ارتفاع جديد فى أسعار الحديد خلال أيام

خرجت بعض التصريحات الصحفية من قبل السيد طارق الجيوشي، والذي يشغل منصب عضو غرفة الصناعات المعدنية، ويعمل حاليًا كرئيس لمجموعة الجيوشى للصلب، المؤكدة علي أن السوق المحلية فى البلاد قد تفاجأت بتسجيل ارتفاعات جديدة علي سعر المادة الخام المستخدمة في التصنيع “البلت” وجاء هذا الارتفاع عالميًا ليكون من خلاله قد سجلت ارتفاع يساوي 500 دولار وذلك في سعر الطن الواحد لتشهد الأسواق العالمية بوجه عام زيادة جديدة بعد فترة من الثبات على أسعار الطن الواحد، كما أكد الجيوشي على أنه بالنسبة إلى حساب تكلفة إنتاج الحديد فى مصر ليس لها علاقة بالقرارات التى تتخذها الدولة.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 6/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء 6/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

جدير بالذكر أن الجارحي قد أكد خلال تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11850 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11750 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11750 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11500 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11650 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11550 جنيه حديد المعادي غير متاح 1150 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد العشري 11550 جنيه 11550 جنيه حديد الجيوشي 11550 جنيه 11550 جنيه حديد مصر ستيل 11550 جنيه 11550 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاربعاء 6/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 800 جنيه أسمنت النصر النصر 743 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 740 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 768 جنيه أسمنت حورس حورس 755 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 758 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 758 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 750 جنيه أسمنت سيناء سيناء 743 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 748 جنيه السويس للأسمنت السويس 778 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 778 جنيه أسمنت تكنو تكنو 730 جنيه أسمنت حلوان حلوان 778 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 763 جنيه السويدي السويدي 790 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 745 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 743 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 690 جنية الشركة القومية للأسمنت 690 جنية أسمنت حلوان 683 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: