اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18/7/2017: انخفاض جديد في أسعار الأسمنت

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18/7/2017: انخفاض جديد في أسعار الأسمنت
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18/7/2017.. استقرت تعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18/7/2017: انخفاض جديد في أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

شهدت أسعار شركات الأسمنت اليوم حالة من الانخفاض في تعاملاتها اليوم بالأسواق المصرية، حيث اختلف سعر طن الاسمنت فى الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي خلال اليوم فمنها من شهدت انخفاض طفيف ومنها من انخفضت بشكل كبير ومنها من استقرت علي سعر التداول الذي بقيت عليه يوم امس في الأسواق المصرية من جهة أخرى شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات المصرية حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية بينما شهد سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” ونظيره من الأسمنت المخلوط حالة من الاستقرار حيث استقرت أسعار الشركات المنتجة ما بين الصعود والانخفاض وذلك مقارنة بأسعار الأسمنت التي جرى التعامل بها يوم أمس في السوق المصري.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18/7/2017: “رسوم إغراق” السبب وراء ارتفاع سعر حديد التسليح

صدر فى وقت سابق قرار من السيد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مؤكدة على أن القرار الذي اقتضى بفرض رسوم إغراق على الواردات والتي من ضمنها منتج حديد التسليح الذي يتم استيراده في أوكرانيا، أو تركيا، أو الصين و يعادل 17% من إجمالي الحديد الذي يتم تصنيعه في مصر هو السبب وراء زيادة الأسعار الجديدة.

خرجت تصريحات السيد رئيس شعبة مواد البناء التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، مؤكدة على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد في مصر في الآونة الأخيرة يرجع إلى رفع رسوم إغراق الواردات التي قد تفرضها الحكومة المصرية على الحديد المستورد والتي قد يترتب عليها نقص كمية المستورد من الحديد بالأسواق المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح800 جنية
أسمنت النصرالنصر738 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس850 جنيه
الفهدالفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير735 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك765 جنيه
أسمنت حورسحورس745 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة730 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري738 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص760 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري730 جنيه
أسمنت سيناءسيناء730 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر740 جنيه
السويس للأسمنتالسويس738 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة735 جنيه
أسمنت تكنو تكنو720 جنيه
أسمنت حلوانحلوان735 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف780 جنية
السويديالسويدي793 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي735 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله730 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1680 جنية
سوبر سيناءسيناء1640 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1550 جنية
رويال العادةرويال1620 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل700 جنية
الشركة القومية للأسمنت700 جنية
أسمنت حلوان713 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم850 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر810 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحارغير متاح
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر790 جنيه
السويديالسويدي المقاوم808 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 18/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم  مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10900 جنيه
حديد بشايغير متاح10850 جنيه
حديد العتال10350 جنيه10750 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10750 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10650 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10650 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10500 جنيه
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