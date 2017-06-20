احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 20/6/2017: استقرار تعاملات مواد البناء اليوم

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احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 20/6/2017: استقرار تعاملات مواد البناء اليوم
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20/6/2017 بالأسواق المصرية، يعد الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العملة الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

احدث اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 20/6/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها في الفترة الأخيرة، بعد ان أقرت الحكومة المصرية فرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى الأسواق، بعد أن تم فرض قرار الحكومة الذي قد صدر الأسبوع الماضي والخاص برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10500 جنيه
حديد بشايغير متاحغير متاح
حديد العتال10350 جنيه10350 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10350 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10250 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10350حنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10200 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10200 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10200 جنيه

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 20/6/2017: ارتفاع جديد في أسعار الأسمنت البورتلاندي والسي ووتر

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت اليوم حالة جديدة من الاستقرار على أسعار الشركات المنتجة، حيث استقرت الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها يوم أمس، بينما استقر سعر طن الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى، الذى اختفى عن الساحة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.

من جهة أخرى، استقر تعاملات سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بما جاء في تعاملاته مع سعر الطن يوم أمس بجميع شركاته، حيث استقرت أسعار جميع الشركات خلال الأيام القليلة الماضية على سعر طن الأسمنت الأبيض ولم تتغير على غرار تغير بعض أنواع أسعار الأسمنت الأخرى، وشابهه في تعاملات اليوم أسعار الأسمنت المخلوط، فقد استقرت تعاملات اليوم فيه على جميع الشركات المنتجة، كما استقر سعره ايضًا يوم أمس، وعن أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر عن مثيلاتها اليوم، حيث حضرت جميع الشركات بالسوق المصرية مع وجود ارتفاعات متفاوتة فى تعاملاتها.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 20/6/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح718 جنية
أسمنت النصرالنصر675 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس725 جنيه
الفهدالفهد 678 جنيه
شركة صناعات مواد البناءالتعمير670 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك690 جنيه
أسمنت حورسحورس678 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة678 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري683 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص695 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان673 جنيه
أسمنت العريشالعسكري663 جنيه
أسمنت سيناءسيناء658 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر683 جنيه
السويس للأسمنتالسويس680 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة685 جنية
أسمنت تكنو تكنو673 جنيه
أسمنت حلوانحلوان685 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف685 جنية
السويديالسويدي718 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي668 جنية
مصر للأسمنت قناالمسله673 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل 653 جنية
الشركة القومية للأسمنت 653 جنية
أسمنت حلوان الواحة 653 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم730 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر723 جنية
لافارج للأسمنتقاهر البحار743 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر723 جنية
السويديالسويدي المقاوم733 جنيه
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 20/6/2017: الصناعات الهندسية تؤكد على أن مصلحة الصناعة الوطنية في فرض رسوم إغراق على حديد التسليح

أكد السيد رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحاته الأخيرة فيما يخص القرار الصادر بشأن فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح، وتحديدًا التي تم فرضها على “أسياخ ولفائف وقضبان” الحديد، والتي يتم استيرادها من عدد من الدول مثل تركيا والصين بالإضافة إلى جانب الأوكراني، أن هذا القرار ذات أهمية بالغة، حيث تصب المصلحة الخاصة به على صالح الصناعة المحلية الوطنية، حيث اعتبره المهندس هو المحطة الأولى قاطرة النمو المفروضة خلال المرحلة المقبلة .

ورد في تصريحات رئيس غرفة الصناعة الهندسية التابعة إلى اتحاد الصناعات المصرية، رسالة إلى المصانع المصرية، حيث أكد عليهم أن يعملوا على الاستفادة القصوى من تبعات وتأثيرات هذا القرار الهام، حيث قال: ” إن المصانع المصرية العاملة فى قطاع الحديد يجب أن تستفيد على أكمل وجه من هذا القرار”، وعن طريق هذه الاستفادة قال: “وذلك عن طريق طرح منتجات مصرية تناظر مثيلتها المستوردة وبأسعار تنافسية”.

جدير بالذكر أن رئيس غرفة الصناعة الهندسية قد نوه على أهمية هذه القرارات الاقتصادية قائلاً: “ونوه بأهمية مثل هذه القرارات الاقتصادية التى تساعد على إزالة المعوقات التى تواجه قطاع الصناعات الوطنية ” .