اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017.. ارتفاع كبير فى تعاملات الحديد اليوم وانخفاض بالأسمنت

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017 اليوم بالأسواق المصرية، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017.. إنخفاض ملحوظ فى أسعار الأسمنت بالأسواق

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

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ارتفعت تعاملات سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بما جاء في تعاملاته مع سعر الطن في الأيام الماضية بفارق كبير على جميع شركات الأسمنت، حيث تأثرت الأسعار بموجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية وترتب عليها اختلاف سعر طن الأسمنت الأبيض عن أسعار التي تم الإعلان عنها في نهاية شهر يونيو الماضي واختلف عنه سعر تعاملات الأسمنت المخلوط و سي ووتر حيث شهدا فى تعاملات اليوم ارتفاع كبير في الأسعار على أغلب الشركات المنتجة، بينما غاب عن السوق عدد من الشركات الرسمية المنتجة للأسمنت سي ووتر كما شهدت أسعار الشركات الحاضرة وجود ارتفاعات متفاوتة فى تعاملاتها في سوق البناء اليوم.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 798 جنية أسمنت النصر النصر 778 جنيه أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 753 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 790 جنيه أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة غير متاح أسمنت وادي النيل المصري غير متاح لافارج للأسمنت المخصوص 795 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري غير متاح أسمنت سيناء سيناء غير متاح الشركة القومية للأسمنت الفاخر 790 جنيه السويس للأسمنت السويس 783 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 783 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 783 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 790 جنية السويدي السويدي 790 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 753 جنية مصر للأسمنت قنا المسله غير متاح

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 740 جنية الشركة القومية للأسمنت 745 جنية أسمنت حلوان 738 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم غير متاح أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 840 جنية السويس للأسمنت السويس سي ووتر 840 جنية السويدي السويدي المقاوم 840 جنية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها في اليوم مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.