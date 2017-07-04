اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017.. ارتفاع كبير فى تعاملات الحديد اليوم وانخفاض بالأسمنت

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017.. ارتفاع كبير فى تعاملات الحديد اليوم وانخفاض بالأسمنت
أسعار الحديد والاسمنت فى مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017 اليوم  بالأسواق المصرية، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل يومي منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017.. إنخفاض ملحوظ فى أسعار الأسمنت بالأسواق

أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

ارتفعت تعاملات سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بما جاء في تعاملاته مع سعر الطن في الأيام الماضية بفارق كبير على جميع شركات الأسمنت، حيث تأثرت الأسعار بموجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية وترتب عليها اختلاف سعر طن الأسمنت الأبيض عن أسعار التي تم الإعلان عنها في نهاية شهر يونيو الماضي  واختلف عنه سعر تعاملات الأسمنت المخلوط و سي ووتر حيث شهدا فى تعاملات اليوم ارتفاع كبير في الأسعار على أغلب الشركات المنتجة، بينما غاب عن السوق عدد من الشركات الرسمية المنتجة للأسمنت سي ووتر كما شهدت أسعار الشركات الحاضرة وجود ارتفاعات متفاوتة فى تعاملاتها في سوق البناء اليوم.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 4/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح798 جنية
أسمنت النصرالنصر778 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير753 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك790 جنيه
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرةغير متاح
أسمنت وادي النيلالمصريغير متاح
لافارج للأسمنتالمخصوص795 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكريغير متاح
أسمنت سيناءسيناءغير متاح
الشركة القومية للأسمنتالفاخر790 جنيه
السويس للأسمنتالسويس783 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة783 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان783 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف790 جنية
السويديالسويدي790 جنية
جنوب الواديجنوب الوادي753 جنية
مصر للأسمنت قناالمسلهغير متاح

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1640 جنية
سوبر سيناءسيناء1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1588 جنية
رويال العادةرويال1615 جنية
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل740 جنية
الشركة القومية للأسمنت 745 جنية
أسمنت حلوان738 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار840 جنية
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر840 جنية
السويديالسويدي المقاوم840 جنية
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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 4/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها في اليوم  مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني،  على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10%  ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز10500 جنيه10900 جنيه
حديد بشايغير متاح10850 جنيه
حديد العتال10350 جنيه10750 جنيه
حديد عطيه10350 جنيه10750 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي10250 جنيه10650 جنيه
حديد المصريين10350حنيه10650 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكوميغير متاحغير متاح
حديد العشري10200 جنيه10500 جنيه
حديد الجيوشي10200 جنيه10500 جنيه
حديد مصر ستيل10200 جنيه10500 جنيه
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