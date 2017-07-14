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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 14/7/2017.. استقرت تعاملات الحديد و الأسمنت بالأسواق، يعد منتج الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، ونظرًا لتقلبات الأسعار في الأسواق المصرية وتوقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور، وتحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 14/7/2017: استقرار تعاملات سوق البناء

شهدت أسعار شركات الأسمنت حالة من الاستقرار في تعاملاتها بالأسواق المصرية اليوم، حيث استقر سعر طن الاسمنت فى الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي بالأسواق المصرية بينما لاحق الأسمنت المسلح انخفاض اخر على سعر الطن فيه وقد شهدت اسعار طن الاسمنت الأبيض بجميع الشركات حالة من الاستقرار اليوم مقارنة بأسعارها بالايام الماضية كما استقرار سعر طن الاسمنت الخاص بـ أسمنت الـ سي ووتر “المقاوم” ونظيره من الأسمنت المخلوط، وقد استقرت أسعار تعاملات بالأسواق اليوم بجميع الشركات المنتجة وذلك مقارنة بأسعار الأسمنت التي جرى التعامل بها يوم أمس في السوق المصري.

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أسعار الأسمنت اليوم، شهدت أسعار الأسمنت في الأيام القليلة الماضية ومع مطلع شهر يوليو حالة جديدة من الارتفاعات مناسبة مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية، حيث ارتفعت الأسعار بجميع أنواع الشركات المنتجة، بعد أن استقرت أسعار البناء في مصر مع نهاية الشهر الماضي، ليأتي الارتفاع الجديد على عدد من أنواع السلع الهامة والضرورية في حياة المصريين ويؤثر بشكل كبير على الأسعار في سوق البناء اليوم مقارنة بما جاء من تعاملاتها من قبل، بينما غاب الاسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت البورتلاندي المعروضة عن تعاملات اليوم فى ظل استمرار غياب أسمنت الشورى الذي يشهد غياب طويل من الشهر الماضي عن التعاملات.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 14/7/2017: “رسوم إغراق” السبب وراء ارتفاع سعر حديد التسليح

صدر فى وقت سابق قرار من السيد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مؤكدة على أن القرار الذي اقتضى بفرض رسوم إغراق على الواردات والتي من ضمنها منتج حديد التسليح الذي يتم استيراده في أوكرانيا، أو تركيا، أو الصين و يعادل 17% من إجمالي الحديد الذي يتم تصنيعه في مصر هو السبب وراء زيادة الأسعار الجديدة.

خرجت تصريحات السيد رئيس شعبة مواد البناء التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، مؤكدة على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد في مصر في الآونة الأخيرة يرجع إلى رفع رسوم إغراق الواردات التي قد تفرضها الحكومة المصرية على الحديد المستورد والتي قد يترتب عليها نقص كمية المستورد من الحديد بالأسواق المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 14/7/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 808 جنية أسمنت النصر النصر 770 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 850 جنيه الفهد الفهد 785 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 735 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 770 جنيه أسمنت حورس حورس 760 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 745 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 755 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 768 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 738 جنيه أسمنت سيناء سيناء 738 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 740 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنيه أسمنت تكنو تكنو 733 جنيه أسمنت حلوان حلوان 740 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 780 جنية السويدي السويدي 800 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 740 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 740 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1680 جنية سوبر سيناء سيناء 1640 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1550 جنية رويال العادة رويال 1620 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1620 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 720 جنية الشركة القومية للأسمنت 720 جنية أسمنت حلوان 715 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 850 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 805 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار غير متاح السويس للأسمنت السويس سي ووتر 805 جنيه السويدي السويدي المقاوم 830 جنيه

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 14/7/2017: قفزة جديدة على أسعار طن الحديد في الشهر الجاري

قفزة قوية شهدتها سوق الحديد فى تعاملاتها اليوم مع مطلع شهر يوليو الجاري، بعد أن أقرت الحكومة المصرية فرض رفع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية بالاسواق المصرية، ومن قبلها قامت بفرض رسوم الإغراق على واردات عدد من الشركات، ليترتب علي تلك القرارات ارتفاع سعر طن الحديد في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي بفارق كبير في الأسعار، حيث شهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاع كبير على معظم أنواع الحديد فى السوق المحلية، بعد أن تم فرض قرارات الحكومة برفع قيمة رسوم الإغراق على الواردات القادمة من ثلاث دول.

من جهة أخرى، ورد أن رسوم الإغراق على الواردات التي أقرتها الحكومة المصرية، قد زادت بنسبة 17 % وذلك على سعر طن حديد التسليح الصيني، حيث بلغت هذه الزيادة 10% ، بينما بلغت الزيادة 19 % على الحديد التركي، ووصلت ايضًا 15 إلى 27 % بالنسبة للحديد الأوكراني.

ارتفع سعر طن الحديد بالأسواق المصرية بشكل صارخ مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الحديد في الشهر الجاري ما بين 10500 و 10600 جنيه في بعض الشركات مقابل وصول أعلى مستوى له في الشهر الماضي تسعة آلاف جنيه، كما علق السيد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، على زيادة أسعار الحديد اليوم إنه لا يوجد سبب منطقي يفسر هذه القفزة الجديدة على الأسعار، وعلى الرغم من توقع الزيني إلى تعرض سعر طن الحديد فى أسواق البناء في مصر إلا أنه قد أكد على ضرورة وجود دور الحكومة منذ اتخاذها قرار الإغراق، حيث كان من المتوقع ان تقوم بإلزام الشركات المصرية بتثبيت الأسعار الخاصة بها قبل أن تقوم فعليا بفرض اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10500 جنيه 10900 جنيه حديد بشاي غير متاح 10850 جنيه حديد العتال 10350 جنيه 10750 جنيه حديد عطيه 10350 جنيه 10750 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 10250 جنيه 10650 جنيه حديد المصريين 10350حنيه 10650 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري 10200 جنيه 10500 جنيه حديد الجيوشي 10200 جنيه 10500 جنيه حديد مصر ستيل 10200 جنيه 10500 جنيه