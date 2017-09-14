اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017: استقرار أسعار مواد البناء فى مصر

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد 13
اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017: استقرار أسعار مواد البناء فى مصر
أسباب ارتفاع سعر الحديد فى مصر على الرغم من ثباته عالميًا

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017.. شهدت الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم استقرار على أسعار مواد البناء مقارنة بما ورد بأسعار يوم أمس حيث شهد الحديد في تعاملات نهاية الأسبوع استقرار على الرغم من الارتفاع الذي صاحبه بالأمس من جهة أخرى ورد أن أسعار الأسمنت الختامية اليوم قد انتابها استقرار مخالفة لما ورد بالأمس من انخفاض على أسعار أغلب الشركات  في إطار تعاملاتها داخل الأسواق المحلية، وعلى الرغم من أن منتجات الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، إلا أنه نظرًا إلى تقلبات الأسعار على كافة السلع والخدمات في الأسواق المصرية أدى إلى تأثر صناعة مواد البناء بها بشكل مباشر وكبير بالإضافة إلى توقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور.

تحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 14/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح788 جنيه
أسمنت النصرالنصر743 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندس815 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير743 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك763 جنيه
أسمنت حورسحورس750 جنيه
أسمنت النهضةالصخرة740 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري753 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص755 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوانغير متاح
أسمنت العريشالعسكري748 جنيه
أسمنت سيناءسيناء740 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخر750 جنيه
السويس للأسمنتالسويس775 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة775 جنيه
أسمنت تكنو تكنو730 جنيه
أسمنت حلوانحلوان775 جنيه
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف770 جنيه
السويديالسويدي785 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي743 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله745 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيل685 جنية
الشركة القومية للأسمنت690 جنية
أسمنت حلوان688 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم815 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر800 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار808 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر800 جنيه
السويديالسويدي المقاوم800 جنيه
.

.

اسعار الحديد اليوم الخميس 14/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية  التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز11850 جنيه11900 جنيه
حديد بشاي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العتال11750 جنيه11800 جنيه
حديد عطيه11750 جنيه11800 جنيه
حديد سرحان11650 جنيه11600 جنيه
حديد المراكبي10600 جنيه11750 جنيه
حديد المصريين1150 جنيه11750 جنيه
حديد المعادي11550 جنيه11550 جنيه
مصر الكومي11550 جنيه11600 جنيه
حديد العشري11600 جنيه11600 جنيه
حديد الجيوشي11600 جنيه11600 جنيه
حديد مصر ستيل11600 جنيه11600 جنيه
.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 14/9/2017: ألف جنيه زيادة في سعر طن الحديد

خرجت بعض التصريحات المشيرة إلى وجود زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر حيث أكد البعض أن الزيادة الجديدة المتوقعة على الحديد والصلب قد بلغت قيمتها حوالى ألف جنيه داخل السوق المحلي خلال الشهر الجاري، وعلى الرغم من إعلان مصانع الحديد العاملة في السوق المحلية أسعار الحديد فى مطلع الشهر الحالي إلا أنه قد لاحقت الأسعار زيادة ثانية بعد عدة أيام تقوم مصانع الحديد المصرية برفع قيمة أسعار الحديد مرتين متتاليتين خلال نفس الشهر.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.