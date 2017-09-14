اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017: استقرار أسعار مواد البناء فى مصر

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017.. شهدت الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم استقرار على أسعار مواد البناء مقارنة بما ورد بأسعار يوم أمس حيث شهد الحديد في تعاملات نهاية الأسبوع استقرار على الرغم من الارتفاع الذي صاحبه بالأمس من جهة أخرى ورد أن أسعار الأسمنت الختامية اليوم قد انتابها استقرار مخالفة لما ورد بالأمس من انخفاض على أسعار أغلب الشركات في إطار تعاملاتها داخل الأسواق المحلية، وعلى الرغم من أن منتجات الحديد والاسمنت أحد أهم عناصر عملية البناء والتعمير في مصر والعالم أجمع، إلا أنه نظرًا إلى تقلبات الأسعار على كافة السلع والخدمات في الأسواق المصرية أدى إلى تأثر صناعة مواد البناء بها بشكل مباشر وكبير بالإضافة إلى توقفها على حركة تعاملات البنوك المصرية وسعر صرف العملات العربية والأجنبية على مدار الساعة وتحديدًا سعر صرف الدولار الأمريكي، تتغير أسعار الحديد و أسعار الأسمنت بشكل دائم منذ عدة شهور.

تحديدًا مع قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري والذي يعد العملة المحلية وتركه للبنوك تحدد قيمته مقارنة بسعر تداول الدولار الأمريكي اليومي، ومع ندرة العمل الأجنبية وضرورة استيراد بعض السلع لاستكمال الصناعات توقف إجمالي سعر طن الحديد و سعر طن الأسمنت على تغيرات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 14/9/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 788 جنيه أسمنت النصر النصر 743 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 743 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 763 جنيه أسمنت حورس حورس 750 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 740 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 753 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 755 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان غير متاح أسمنت العريش العسكري 748 جنيه أسمنت سيناء سيناء 740 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنيه السويس للأسمنت السويس 775 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 775 جنيه أسمنت تكنو تكنو 730 جنيه أسمنت حلوان حلوان 775 جنيه أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 770 جنيه السويدي السويدي 785 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 743 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 745 جنيه

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 685 جنية الشركة القومية للأسمنت 690 جنية أسمنت حلوان 688 جنية

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 815 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 800 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 808 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 800 جنيه السويدي السويدي المقاوم 800 جنيه

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اسعار الحديد اليوم الخميس 14/9/2017.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد

أكد الجارحي تصريحاته الأخيرة على أن: “أسعار الخامات في الخارج تزيد بشكل جنوني”، وأضاف: “سعر البيلت يساوي حاليا سعر المنتج النهائي من الصلب في مصر”، وبناءًا على هذا فإنه بخصوص ارتفاع الأسعار في مصر قال: “محكمين وليس لدينا خيار إلا رفع الأسعار”.

من جهة أخرى ورد فى تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بخصوص أسعار الحديد حاليا وخاصة بعد ارتفع سعر طن البيلت إلى 425 دولار “مش هنفضل العمر كله نبيع بسعر التكلفة”، بينما أكد من جهة أخرى علي عدم تأثر ارتفاع الأسعار علي إجمالي قيمة المبيعات حيث قال: “احنا في فترة تنمية التي تحتاج إلى كل المنتج الموجود في السوق”، بالإضافة إلى نمو عملية التصدير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لطن الحديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 11850 جنيه 11900 جنيه حديد بشاي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العتال 11750 جنيه 11800 جنيه حديد عطيه 11750 جنيه 11800 جنيه حديد سرحان 11650 جنيه 11600 جنيه حديد المراكبي 10600 جنيه 11750 جنيه حديد المصريين 1150 جنيه 11750 جنيه حديد المعادي 11550 جنيه 11550 جنيه مصر الكومي 11550 جنيه 11600 جنيه حديد العشري 11600 جنيه 11600 جنيه حديد الجيوشي 11600 جنيه 11600 جنيه حديد مصر ستيل 11600 جنيه 11600 جنيه

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 14/9/2017: ألف جنيه زيادة في سعر طن الحديد

خرجت بعض التصريحات المشيرة إلى وجود زيادة جديدة في أسعار الحديد في مصر حيث أكد البعض أن الزيادة الجديدة المتوقعة على الحديد والصلب قد بلغت قيمتها حوالى ألف جنيه داخل السوق المحلي خلال الشهر الجاري، وعلى الرغم من إعلان مصانع الحديد العاملة في السوق المحلية أسعار الحديد فى مطلع الشهر الحالي إلا أنه قد لاحقت الأسعار زيادة ثانية بعد عدة أيام تقوم مصانع الحديد المصرية برفع قيمة أسعار الحديد مرتين متتاليتين خلال نفس الشهر.

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 14/9/2017.. تنافس بين المستوردين وصناع الحديد

ورد أن المجتمع الصناعى فى الفترة الأخيرة يتابع عملية نتيجة تحقيقات الجهاز الخاصة بعملية مكافحة الإغراق والتي تخص بشأن قضية إغراق الحديد وتحديدًا الحديد المستورد والذي يتم استيراده من الخارج حيث يتم استيراد الحديد إلى داخل البلاد من حوالي ثلاث دول وهم كلاً من تركيا، وأوكرانيا، والصين وقد جرى ذلك وسط مزيد من المخاوف من قبل الشركات المنتجة من ارتفاع الأسعار، حيث ورد أن حكم الإغراق والذي يعد كبديل رسمي حاليا خاص صادر من قرار وزير التجارة والصناعة والذي قد صدر فى شهر يونيو الماضى والذى كان محتواه خاص بفرض رسوم وقائية بشكل مؤقتة وقد تقرر أن يتراوح ما بين 10 إلى 27% وذلك على الحديد المستورد والتي تضم الحديد التركى والحديد الأوكرانى علي أن يتم هذا في فترة تمتد لمدة أربعة أشهر وأنه من المقرر لها أن تنتهى خلال مطلع أكتوبر القادم.